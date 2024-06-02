Помимо прочего специалисты ответили на вопрос том, может ли мед с добавлением лимона помочь облегчить простуду.

Исследование показывает, что рыбий жир не так полезен, как все уверены. Эксперты развенчали распространенные мифы о некоторых продуктах.

Новое исследование внезапно поставило под сомнение пользу рыбьего жира, пишет The Telegraph. "Чтобы понять значение этого средства, сначала нужно понять разницу между рыбьим жиром и рыбьим жиром-регулятором", - отметил Нил Сринивасан, специалист по сердечному ритму и эксперт по лечению нерегулярного сердцебиения.

Ложка рыбьего жира для сердца: неверно

Видео дня

Исследование было сосредоточено на обычном рыбьем жире. Данные 415 737 участников в возрасте от 40 до 69 лет были использованы для изучения влияния этих добавок на клиническое течение сердечно-сосудистых заболеваний. На первый взгляд результаты выглядят хорошо. "Для людей с диагнозом сердечно-сосудистых заболеваний регулярное употребление добавок с рыбьим жиром снижает риск перехода от фибрилляции предсердий к серьезным неблагоприятным сердечно-сосудистым событиям, сердечной недостаточности и смерти", - объяснил Сринивасан.

Однако, если у вас нет проблем с сердцем, прием добавок может иметь противоположный эффект. Исследование показало на 5% больший риск инсульта и на 13% более высокий риск развития нерегулярного сердечного ритма. "Регулярное употребление добавок с рыбьим жиром на самом деле может быть фактором риска фибрилляции предсердий и инсульта среди населения в целом", - отметил Сринивасан.

"Я бы ни в коем случае не рекомендовал рыбий жир при мерцательной аритмии", - сказал он.

Однако рыбий жир имеет и другие потенциальные преимущества для здоровья. Печень является мощным источником жирорастворимого витамина А (важного для здоровья глаз, функции мозга и кожи), а также витамина D (который помогает костям, регулируя усвоение кальция).

Так что делать? В целом доктор Сринивасан рекомендует придерживаться средиземноморской диеты, которая предполагает употребление большего количества жирной рыбы, такой как анчоусы и скумбрия.

Мед и лимон при простуде: правда

Может ли употребление меда с добавлением лимона помочь облегчить простуду? Да, сказала диетолог Люси Миллер. Лимонный сок является отличным источником витамина С, который является "ключом для здоровья иммунитета, поскольку помогает стимулировать выработку лейкоцитов, которые помогают организму бороться с инфекцией", объяснила она.

Эффективность меда как средства от кашля более убедительна. Многие исследования показывают, что он более эффективен для облегчения симптомов простуды верхних дыхательных путей, особенно кашля, чем лекарства, отпускаемые без рецепта. Между тем, питье горячей воды помогает очистить слизь и облегчить заложенность носа.

"При простуде ддобавьте чайную ложку меда в теплую воду с небольшим количеством лимона", - посоветовала специалист.

Горячий пунш от кашля: неверно

Виски, лимон, мед, корица, гвоздика. "Некоторые из этих ингредиентов содержат витамин С для поддержки иммунной системы, а также обладают естественными антибактериальными и противовоспалительными свойствами", - объяснила Кришна Вакхария, врач общей практики.

"Однако алкоголь, хотя и может оказывать временный обезбаливающий эффект, в конечном итоге приведет к вреду. На самом деле, алкоголь может снизить иммунную функцию и сделать нас более восприимчивыми к болезням", - сказала она.

Вакхария рекомендует отказаться от алкоголя и выпить чашку горячего чая с лимоном, медом и имбирем.

Полощите горло соленой водой: правда

Основанное на антисептических свойствах соли, это домашнее средство, которое тысячелетиями использовалось египтянами, римлянами и греками. "Доказано, что раствор уменьшает боль и воспаление у людей, страдающих ангиной, поскольку создает среду, в которой бактериям и вирусам трудно размножаться", - сказал Викрам Мурти, врач общей практики.

"Используйте до половины чайной ложки соли примерно на 250 мл теплой воды. Полощите горло три раза в день и даже чаще, если боль не проходит", - рекомендовал он.

Выход на улицу с мокрыми волосами приводит к простуде: неверно, но...

По словам доктора Мурти, это бабушкины сказки. "Чтобы простудиться, нужен вирус, поэтому вы не можете заразиться им, просто имея мокрые волосы", - объяснил он.

Тем не менее, не игнорируйте полностью старый совет. "Из-за мокрых волос или холода вы снижаете свой иммунный ответ на борьбу с инфекциями, и в результате при более низких температурах ваше тело имеет тенденцию подхватывать больше инфекций", - отметил специалист.

Так что ваша бабушка не совсем ошибается: если на вас чихнул кто-то, у кого простуда, у вас меньше шансов бороться с этим, если вы вышли из дома с мокрыми волосами.

Морить лихорадку голодом: ложь

"Калории в виде пищи необходимы организму для создания эффективной защиты от любых инфекций, поэтому голодание может оказаться вредным", - объяснил Мурти. Фактически, когда у вас высокая температура, вам нужно больше калорий, а не меньше, поскольку ваш метаболизм тоже будет повышен.

"Совет морить лихорадку голодом восходит к временам греческого врача Гиппократа около 400 г. до н.э., когда лихорадка еще не была хорошо изучена и считалось, что, морив голодом больного человека, вы морите голодом и болезнь", - сказал он он.

На самом деле это полная противоположность хорошей стратегии. Вместо этого "хорошо питайтесь и пейте достаточно жидкости", - посоветовал он.

Куриный суп от всех бед: правда (почти)

"70% процентов нашей иммунной системы находится в кишечнике, и нет лучшей пищи для поддержания здоровья кишечника, чем хороший костный бульон. Он противовоспалительный и легко усваивается. Он также содержит электролиты, такие как калий, фосфор и хлорид, и поэтому является хорошей поддержкой, если вы обезвожены из-за болезни", - обяснила Миллер.

Но для настоящего эффекта специалист посоветовала избегать покупных блюд с высоким содержанием соли и выбирать домашние.

Другие новости о пользе супов

Первые блюда отлично укрепляют здоровье - они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают поддерживать иммунитет и улучшают общее состояние организма. Самый полезный суп - это куриный бульон с овощами. Он богат белками, витаминами и минералами, которые способствуют поддержанию здорового иммунитета, росту и ремонту тканей.

Вас также могут заинтересовать новости: