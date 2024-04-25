В частности речь идет о таких болезнях, как малярия и лихорадка денге.

Ученые предупредили, что большая часть населения Земли до конца века может быть под риском заражения болезнями, которые передают комары, а именно малярией и тропической лихорадкой. Об этом пишет Sky News.

Эксперты утверждают, что вспышки болезней, которые передаются комарами, вызванные глобальным потеплением. Они могут распространиться на части Северной Европы и другие регионы мира в течение следующих нескольких десятилетий.

По информации Агентства по здравоохранению Великобритании, в стране количество случаев завоза из-за границы малярии в прошлом году превысило две тысячи впервые за последние 20 лет. В ведомстве рассказали, что в 2023 году в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, было подтверждено 2 004 случая малярии после путешествий за границу, по сравнению с 1 369 в 2022 году.

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В Агентстве добавили, что этот рост связан с возрождением малярии во многих странах и увеличением количества зарубежных путешествий после снятия пандемических ограничений.

В свою очередь по всему миру количество случаев заболевания лихорадкой денге, которую зарегистрировала Всемирная организация здравоохранения, за последние 20 лет выросло в десять раз, а именно с 500 тысяч в 2000 году до более пяти миллионов в 2019 году.

Также в издании отметили, что с 2000 года комары, которые переносят лихорадку денге, переместились в 13 стран Европы, а в 2023 году локальное распространение болезни наблюдалось во Франции, Италии и Испании.

"Глобальное потепление в результате изменения климата означает, что переносчики болезней, которые переносят и распространяют малярию и тропическую лихорадку, могут поселиться в большем количестве регионов, а вспышки будут возникать там, где люди, вероятно, иммунологически наивны, а системы общественного здоровья не готовы. Суровая реальность заключается в том, что более длительные жаркие сезоны увеличат сезонное окно для распространения болезней, переносимых комарами, и будут способствовать все более частым вспышкам, с которыми все сложнее бороться", - предупредила профессор Каталонского института исследований и перспективных исследований в Испании Рэйчел Лоу.

По мнению исследователей, если глобальное потепление ограничится 1 градусом Цельсия, то к 2100 году количество населения, которое подвержено риску малярии и денге, может увеличиться еще на 2,4 млрд человек по сравнению с 1970-1999 годами.

В то же время специалисты спрогнозировали, если текущая траектория выбросов углерода и роста населения сохранится, то к концу века 4,7 млрд человек могут пострадать от лихорадки денге и малярии.

"Мы должны предвидеть вспышки и вмешиваться на ранней стадии, чтобы предотвратить возникновение болезней", - добавила профессор Лоу.

В Politico отметили, что такие выводы были представлены на Глобальном конгрессе ESCMID (Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных болезней - УНИАН) в Барселоне (Испания).

Что такое малярия

Малярия является тяжелой, а иногда смертельной болезнью, которую передают простейшие рода Plasmodium, рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава Украины.

Отмечается, что возбудитель попадает в организм человека через укус комара. Ежегодно в Украине регистрируется около 50 случаев малярии, примерно десятая часть больных умирает. В Центре добавили, что все случаи, которые были зарегистрированы, были привезены из эндемичных по малярии стран украинцами, которые путешествовали, и иностранцами, преимущественно студентами.

"Существует пять видов малярийных плазмодиев, которые поражают людей: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale и P. knowlesi. Тропическая малярия, вызванная P. falciparum, имеет самое тяжелое течение и вызывает больше всего смертей. Малярийные плазмодии, которые вызывают трехдневную (P. vivax) или овале-малярию (P. ovale), могут сохраняться в организме больного до 3-х лет и приводить к рецидивам болезни", - отметили специалисты.

Лихорадка Денге: что известно

В Центре общественного здоровья также рассказали, что лихорадка денге является острой инфекционной болезнью, которая склонна к эпидемическому распространению. Симптомами этой лихорадки являются:

лихорадка;

интоксикация;

боль в мышцах, суставах;

экзантема;

лимфаденопатия;

лейкопения;

иногда - геморрагический синдром.

"Почти 2,5% больных лихорадкой Денге умирает. Возбудитель болезни - вирус рода Flavivirus. Источником инфекции являются больные люди, обезьяны. Резервуаром инфекции являются комары рода Aedes и подрода Stegomyia", - объяснили в сообщении.

Другие предостережения от исследователей

Ранее ученые сообщили, что опасная жара для здоровья человека усиливается в странах Европы. В целом такая жара является угрозой для людей, которые работают на открытом воздухе, пожилых людей и людей, которые имеют заболевания, такие как сердечно-сосудистые и диабет.

Также исследователи заявили, что следующая пандемия будет вызвана вирусом гриппа. Такая версия основывается на результатах многолетних исследований, которые показали, что вирус гриппа все время эволюционирует и мутирует.

"Каждую зиму грипп появляется. Эти вспышки можно назвать маленькими пандемиями. Они более или менее контролируются, потому что различные штаммы, которые их вызывают, недостаточно вирулентны - но не обязательно будет так всегда", - объяснил исследователь Йон Салмантон-Гарсия из Кельнского университета.

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