Ученые называют мутировавший штамм вируса более опасным и заразным, но лекарства для его сдерживания по-прежнему эффективны.

По данным ученых, в Нидерландах на протяжении десятилетий циркулирует высокозаразительный и более опасный вариант вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Об этом пишет журнал Nature.

Ведущий автор исследования, эпидемиолог-эволюционист Крис Ваймант из Оксфордского университета и его коллеги подсчитали, что новый вариант возник в 1990-х годах в Нидерландах и быстро распространился в 2000-х.

Темпы его распространения стали снижаться примерно с 2010 года - вероятно, в результате усилий страны по сдерживанию передачи ВИЧ. Также этот вариант был найден минимум у двух человек в других странах - в Швейцарии и Бельгии.

Чем опасен новый штамм ВИЧ

Анализ более 100 инфицированных людей показал, что для обнаруженного варианта характерно увеличенное количество вирусных частиц в крови - в 5,5 раз больше, - то есть повышенная вероятность передачи вируса.

Кроме того, по-видимому, этот вариант приводит к снижению количества иммунных клеток, называемых Т-клетками CD4, что подвергает людей риску развития СПИДа гораздо быстрее, чем инфицированных другими вариантами ВИЧ.

Исследователи выяснили, что без лечения у инфицированных этим вариантом СПИД может развиться в течение 2-3 лет после заражения - по сравнению с 6-7 годами у людей, инфицированных другими штаммами.

Действие терапии на новый штамм

ВИЧ - один из самых быстро мутирующих когда-либо изученных вирусов. По словам эволюционного биолога и молекулярного эпидемиолога Джоэла Вертхейма из Калифорнийского университета в Сан-Диего, появления более вирулентной формы - это "причина сохранять бдительность". В то же время мутации, обнаруженные в новом варианте, не делают его устойчивым к существующим лекарствам.

"Все инструменты в нашем арсенале должны по-прежнему работать", - отмечает ученый.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) дала зеленый свет новаторскому "инъекционному лечению ВИЧ длительного действия". Национальный институт здравоохранения (NICE) заявил, что препараты каботегравир и рилпивирин можно предлагать взрослым, которым ранее удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов.

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