Новый препарат следует применять каждые два месяца, в отличие от таблеток, которые требуют ежедневного приема.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило инъекционный препарат Apretude для доконтактной профилактики ВИЧ.

Об этом говорится в пресс-релизе FDA.

"Мы получили важный инструмент в усилиях по остановке эпидемии ВИЧ, первый способ профилактики, который не предполагает ежедневного приема таблеток", - отметила директор отдела противовирусных препаратов в Центре FDA, доктор Дебра Бирнкрант.

Предэкспозиционная или доконтактная профилактика ВИЧ (ПрЕП) - это профилактический прием препаратов высокоактивной антиретровирусной терапии людьми, не имеющими ВИЧ, с целью снижения риска возможного заражения этим вирусом.

Apretude - суспензию для инъекций лекарства каботегравира с расширенным высвобождением - в США разрешено применять взрослым и подросткам из группы риска весом не менее 35 кг, чтобы уменьшить возможность передачи ВИЧ половым путем.

Читайте такжеУченые успешно испытали мРНК-вакцину против ВИЧПрепарат вводится сначала в виде двух инъекций с интервалом в один месяц, а затем каждые два месяца. Пациенты могут начать лечение сразу с Apretude или принимать каботегравир внутрь в течение четырех недель, чтобы оценить переносимость препарата.

Как сообщал УНИАН, ранее Национальная служба здравоохранения Англии (NHS) дала зеленый свет новаторскому "инъекционному лечению ВИЧ длительного действия".

Национальный институт здравоохранения (NICE) заявил, что препарат каботегравир - также называемый Vocabria и производимый Viiv Healthcare - с рилпивирином - также называемым Rekambys и производимым Janssen - можно предлагать взрослым, которым ранее удалось сохранить вирусную нагрузку ВИЧ на низком уровне с помощью ежедневных антиретровирусных препаратов.

Около 13000 пациентов получили возможность вместо обычной ежедневной антиретровирусной терапии делать всего две инъекции каждые два месяца для сдерживания инфекции.

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