Сначала надо обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом.

В приложении "Дия" появилась возможность генерации COVID-сертификата после прививки, сделанной за границей.

Как сообщил вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, сначала надо обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).

Далее - в несколько кликов гражданин может сгенерировать сертификат в "Дие". Чтобы сгенерировать сертификат, нужно зайти в приложение "Дия"; нажать "услуги" СOVID-сертификаты; выбрать, какой именно сертификат вам нужен, и нажать "получить"; поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дию".

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Обновления в "Дие" - последние новости

С 27 февраля на портале "Дия" невесты могут подавать заявления о госрегистрации брака полностью онлайн и выбрать место, дату и формат церемонии.

Также в конце февраля на портале "Дия" запустили бета-тест новой процедуры получения разрешений на строительство.

С 6 марта в приложении "Дия" можно получить электронные судебные решения.

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