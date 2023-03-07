В приложении "Дия" появилась возможность генерации COVID-сертификата после прививки, сделанной за границей.
Как сообщил вице-премьер – министр-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, сначала надо обратиться к семейному врачу с паспортом и иностранным COVID-сертификатом. Он проверит подлинность сертификата, отсканировав QR-код специальным считывателем, и внесет информацию в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).
Далее - в несколько кликов гражданин может сгенерировать сертификат в "Дие". Чтобы сгенерировать сертификат, нужно зайти в приложение "Дия"; нажать "услуги" СOVID-сертификаты; выбрать, какой именно сертификат вам нужен, и нажать "получить"; поставить галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из электронной системы здравоохранения (ЭСЗ) в "Дию".
Обновления в "Дие" - последние новости
С 27 февраля на портале "Дия" невесты могут подавать заявления о госрегистрации брака полностью онлайн и выбрать место, дату и формат церемонии.
Также в конце февраля на портале "Дия" запустили бета-тест новой процедуры получения разрешений на строительство.
С 6 марта в приложении "Дия" можно получить электронные судебные решения.