В Бразилии от штамма коронавируса "Омикрон" умер пациент, привитый тремя дозами вакцины.
Смерть зафиксирована в городе Апаресида-ди-Гояния, штат Гояс, сообщает ТСН. Мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.
Каким именно препаратом привился умерший, не сообщается.
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Ранее король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заболели коронавирусом. Они получили положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что сделали по три прививки от коронавируса.
Штамм коронавируса "Омикрон": что известно
Штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября 2021 года на юге Африки. 14 декабря в ВОЗ заявили, что этот штамм быстрыми темпами захватывает мир.
По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививка вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии "Омикрону".