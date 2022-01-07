Каким именно препаратом делал прививку умерший, не сообщается.

В Бразилии от штамма коронавируса "Омикрон" умер пациент, привитый тремя дозами вакцины.

Смерть зафиксирована в городе Апаресида-ди-Гояния, штат Гояс, сообщает ТСН. Мужчине было 68 лет, он страдал гипертонией и хроническим заболеванием легких.

Каким именно препаратом привился умерший, не сообщается.

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Ранее король Швеции Карл XVI Густав и его супруга королева Сильвия заболели коронавирусом. Они получили положительные тесты на COVID-19, несмотря на то, что сделали по три прививки от коронавируса.

Штамм коронавируса "Омикрон": что известно

Штамм коронавируса "Омикрон" впервые обнаружили в начале ноября 2021 года на юге Африки. 14 декабря в ВОЗ заявили, что этот штамм быстрыми темпами захватывает мир.

По данным издания Medical Press, ученые из Гонконга доказали, что прививка вакцинами от Pfizer-BioNTech и Coronavac не поможет в противостоянии "Омикрону".

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