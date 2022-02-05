15 февраля все непривитые жители Австрии получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Тем, кто не сделает прививки в течение месяца после этого, грозят штрафы до 3600 евро.

В Австрии в субботу, 5 февраля, вступил в силу закон об обязательной вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, для тех, кто, не имея медицинских показаний, отказывается делать прививку от коронавируса, закон предусматривает крупные денежные штрафы - до 3600 евро.

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Планируется, что 15 февраля все не привитые от коронавируса жители страны получат письма с призывом вакцинироваться от COVID-19. Если по прошествии месяца после этого прививка так и не будет сделана, последует штраф.

Эксперты ожидают, что к середине марта, то есть к сроку, когда начнут выписывать первые штрафы, около миллиона жителей Австрии, население которой составляет 9 млн человек, по-прежнему не будут вакцинированы от коронавируса. По данным газеты Berliner Morgenpost, австрийское правительство рассчитывает, что в связи с отказом граждан прививаться и платить штрафы судам разных инстанций придется обработать около 133 тысяч дел. Это может обойтись федеральному бюджету в 112,5 млн евро.

Полностью привитыми от COVID-19 в Австрии считаются 6,74 млн человек. Это 75,5% населения страны.

Напомним, недавно у канцлера Австрии Карла Нехаммера, трижды привитого против COVID-19, обнаружили коронавирус.

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