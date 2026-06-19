Можно ли есть сыр при высоком уровне холестерина: собрано 4 полезных совета

При повышенном уровне холестерина долю насыщенных жиров в ежедневном рационе следует ограничить до 6 % от общего количества потребляемых калорий.

Когда целью является снижение уровня холестерина, важнейшим фактором, на который следует обратить внимание, является потребление насыщенных жиров, пишет Egeszseg Kalauz.

Издание объясняет, что чрезмерное потребление насыщенных жиров напрямую повышает уровень липопротеинов низкой плотности, то есть так называемого "плохого" холестерина (LDL), в крови.

Согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации (AHA), при повышенном уровне холестерина долю насыщенных жиров в ежедневном рационе следует ограничивать до 6% от общего количества потребляемых калорий.

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Издание отмечает, что если пересчитать это на средний рацион в 2000 калорий, это составляет всего 11–13 граммов насыщенных жиров в день.

"Если разумно придерживаться этого лимита, вам вовсе не придется отказываться от сыров", – говорится в статье.

Подчеркивается, что хотя все сыры являются прекрасным источником кальция, их содержание жира, мягко говоря, не одинаково.

Чтобы проиллюстрировать эти различия, приведено количество насыщенных жиров в самых популярных сырах, рассчитанное на одну унцию (примерно 28 граммов):

Сыр чеддер: 6 граммов;

Швейцарский сыр (эмменталь): 5 граммов;

Сыр фета: 4 грамма;

Рикотта (полужирная): 2 грамма.

Примечательно, что в клиническом исследовании 2021 года был сделан неожиданный вывод о том, что регулярное употребление определенных сортов сыра на самом деле вовсе не повышает уровень холестерина.

Однако, по мнению самих исследователей, для точного выяснения и подтверждения этих взаимосвязей еще необходимы более основательные исследования.

Издание отметило, что не нужно полностью исключать сыр из своего рациона. В то же время, следуя этим четырём основным правилам, вы сможете одновременно защитить своё сердце и порадовать свои вкусовые рецепторы:

1. Экспериментируйте с порциями

Для большинства сыров рекомендуемая одноразовая порция составляет всего одну унцию (28 граммов). Поскольку сыр обычно покупают кусками, на глаз трудно определить точное количество.

Поэтому можно покупать заранее отмеренный кусок сыра или отдавать предпочтение упакованным сырным палочкам. Если же такого продукта нет в супермаркете, запомните визуальное правило: одна унция сыра примерно равна трем кубикам для игры, поставленным один на другого.

2. Ведите дневник

Издание отмечает, что если в повседневной суете вам трудно запомнить, сколько насыщенных жиров вы потребляете каждый день, воспользуйтесь технологиями.

В частности, приложение для подсчёта калорий на смартфоне мгновенно подсчитает граммы, но и обычный блокнот в телефоне или классический набор "ручка-бумага" прекрасно подойдут.

3. Наслаждайтесь каждым кусочком

Если вы выбираете сыры премиум-класса с полным содержанием жира, лучше нарежьте из них совсем маленький кусочек, но съешьте его медленно, сосредоточившись на каждом оттенке вкуса. Так даже из минимального количества вы сможете получить максимальное гастрономическое удовольствие.

4. Замены и сочетания

Сегодня многие виды сыра доступны также в версиях с пониженным содержанием жира. Например, в 28 граммах чеддера с пониженным содержанием жира содержится всего 4 грамма насыщенных жиров. Моцарелла, изготовленная из частично обезжиренного молока, содержит 3 грамма насыщенных жиров.

К тому же не обязательно употреблять исключительно обезжиренные сыры. Издание советует воспользоваться секретом шеф-поваров: смешивайте сыр с полным содержанием жира и ярким вкусом с вариантом с меньшим содержанием жира.

"Таким образом блюдо сохранит свою кремовую, насыщенную текстуру, а потребление жира уменьшится вдвое", – говорится в статье.

Другие советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что перечислены 10 продуктов, в которых кальция даже больше, чем в молоке.

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