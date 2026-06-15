Антибиотик с огорода: названы 4 преимущества зеленого лука для здоровья

Зеленый лук укрепляет иммунитет, благотворно влияет на здоровье сердца и кишечника.

Одним из самых ценных и в то же время недооцененных весенних овощей является зеленый лук. Ее побеги содержат мощные соединения со свойствами, схожими с антибиотиками. О влиянии регулярного употребления зеленого лука на организм пишет abcZdrowie.

Как отмечается, зеленый лук – это молодой лук. Его иногда путают с луком-шнитт, но это другое растение – у лука-шнитт нет головки, и он имеет более тонкую и нежную структуру. Сезон зеленого лука обычно длится с апреля по июнь, а стоит он совсем недорого.

Издание рассказало, какова пищевая ценность зеленого лука. По данным Министерства сельского хозяйства США, он имеет низкую калорийность – в 100 г всего 30-35 ккал, а более 90% его веса составляет вода. Также в ней около 1,5-2 г белка, 7 г углеводов, 2-2,5 г клетчатки.

Видео дня

Самое большое преимущество зеленого лука – витамины и минералы. 100 г продукта содержат примерно 18-20 мг витамина С, что составляет почти четверть суточной нормы для взрослого человека. Также эта зелень богата витамином К, необходимым для свертывания крови, и бета-каротином. Причем зеленый лук содержит больше витамина С и каротиноидов, чем репчатый, говорится в статье.

Кроме того, как сообщили в издании, в ней есть фолат, витамин B9, необходимый для деления клеток, калий, кальций, магний и марганец, но в меньших количествах. Издание назвало 5 преимуществ зеленого лука для организма.

1. Натуральный антибиотик

Когда лук называют "природным антибиотиком", речь идет о соединениях серы, которые высвобождаются при измельчении. Одно из них – аллиин – само по себе неактивно. А вот при нарезании клетки растения повреждаются, в результате чего активируется фермент аллииназа, который превращает аллиин в аллицин. Последний отвечает за луковый аромат, более острый вкус и многие свойства овоща. Как свидетельствует исследование, опубликованное в The Saudi Dental Journal, эти вещества обладают антибактериальными и противогрибковыми свойствами.

Однако, отмечает издание, зеленый лук не заменяет лекарства, а его питательная ценность заключается в ежедневной поддержке естественных защитных сил организма. Интересно, что аллицин появляется примерно через 10 минут после измельчения, поэтому стоит немного подождать, прежде чем добавлять лук в блюдо или есть. Высокие температуры значительно снижают его содержание, поэтому лучше употреблять зеленый лук в сыром виде.

2. Поддержка иммунитета

Зеленый лук особенно актуален весной, когда в организме снижены запасы витаминов и антиоксидантов. Как отмечается в статье, она способна восполнить этот дефицит, поскольку содержит кверцетин – флавоноид с противовоспалительными свойствами, поддерживающий функцию иммунных клеток.

"Он ограничивает чрезмерные воспалительные реакции и укрепляет слизистый барьер, который является первой линией защиты от микроорганизмов. Кроме того, полифенолы и сульфиды защищают лейкоциты от окислительного стресса. Витамин С из листовой зелени улучшает подвижность нейтрофилов – клеток, которые быстрее всего реагируют на инфекцию", – пояснили в издании.

3. Здоровье сердца и кровяное давление

Как подчеркнули авторы, калий, содержащийся в луке, расслабляет стенки кровеносных сосудов и помогает организму избавиться от избытка натрия – компонента, который повышает кровяное давление. Между тем магний положительно влияет на стенки артерий и в целом на функционирование сердца, а соединения серы помогают вырабатывать оксид азота, то есть молекулы, расширяющие кровеносные сосуды, благодаря чему кровь легче течет по ним.

Также исследования подтвердили, что регулярное употребление лука может снижать уровень холестерина ЛПНП ("плохого" холестерина), который отвечает за развитие атеросклероза.

Издание подчеркнуло, что сама по себе зеленый лук не существенно снижает кровяное давление, но он является хорошим дополнением к ежедневному, полезному для сердца рациону.

4. Поддержка пищеварения

Отмечается, что зеленый лук содержит инулин – тип растворимой клетчатки, которая не переваривается, поэтому попадает в толстый кишечник в неизменном виде. Там она становится источником пищи для полезных бактерий Bifidobacterium и Lactobacillus, которые превращают ее в короткоцепочечные жирные кислоты, в частности бутират.

"Бутират питает клетки кишечной стенки и успокаивает местное воспаление, поэтому регулярное употребление инулина укрепляет кишечный барьер. Зеленый лук также стимулирует секрецию слюны и желудочного сока, поскольку его аромат вызывает пищеварительную реакцию во рту. Однако следует быть осторожным, если у вас синдром раздраженного кишечника. Инулин – это углевод, который может вызывать метеоризм у чувствительных людей. В таких случаях лучше всего начинать с небольшой порции, примерно 20-30 г", – предупредили авторы.

Как употреблять зеленый лук

Зеленый лук обладает наибольшей питательной ценностью в сыром виде, поэтому его лучше всего добавлять в бутерброды и салаты, подчеркнуло издание. В горячие блюда, такие как супы или яичница, лучше класть шнитт-лук или репчатый лук непосредственно перед подачей.

"Людям с кислотным рефлюксом и язвой желудка следует быть осторожными, поскольку агрессивные соединения раздражают слизистую оболочку. Тем, кто принимает варфарин, стоит помнить, что витамин К может снизить эффективность препарата. Поэтому желательно периодически сдавать анализ, который измеряет скорость свертывания крови, отмечается в статье.

"Зеленый лук – один из самых доступных весенних овощей, который дарит свежесть, вкус и огромную пользу для здоровья. Его сезон короткий, поэтому стоит употреблять его регулярно и в разумных порциях", – подытожили авторы.

Ранее УНИАН писал, какие полезные свойства имеет чеснок. Отмечалось, что благодаря содержанию аллицина он может способствовать расширению кровеносных сосудов, улучшать кровообращение и влиять на механизмы, регулирующие артериальное давление.

Вас также могут заинтересовать новости: