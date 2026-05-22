Хлеб №1 для ежедневного рациона: неожиданный вердикт диетологов

По словам экспертов, этот продукт обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Большинство людей ежедневно употребляют хлеб, даже не догадываясь, какой именно вид приносит организму максимальную пользу, пишет издание Martha Stewart.

Диетологи проанализировали множество вариантов – от закваски до модных многозерновых буханок – и назвали бесспорного лидера по питательной ценности.

Среди огромного ассортимента на полках магазинов специалисты выделили – цельнозерновой хлеб. Он опережает другие виды благодаря уникальному сочетанию клетчатки, питательных веществ и способности обеспечивать организм длительной энергией.

"Хлеб со 100-процентным содержанием цельнозерновых, который преимущественно состоит из цельнозерновой пшеницы, я особенно люблю есть и рекомендую благодаря его широкой доступности и в целом приемлемой цене", – сказала Кэролайн Вест Пассерелло, доктор педагогических наук и зарегистрированный диетолог (RDN).

Главная ценность такого продукта заключается в том, что при обработке зерна сохраняются все три его части: отруби, зародыш и эндосперм. Благодаря этому хлеб насыщен железом, магнием, витаминами группы B и фитонутриентами.

По мнению детского и семейного диетолога Цзян Цяньчжи, этот продукт обладает мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. В отличие от белого хлеба, который провоцирует скачки сахара в крови, цельнозерновой вариант замедляет пищеварение и надолго дарит чувство сытости, что крайне важно для контроля веса. Более того, регулярное употребление цельных зерен связывают со снижением риска развития сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Впрочем, эксперты предупреждают – не весь хлеб с "полезными" надписями является таковым на самом деле. Например, мультизерновой хлеб может оказаться смесью обычной рафинированной муки.

Чтобы не дать себя обмануть, покупателям советуют всегда читать этикетку: первым ингредиентом должна быть указана именно 100% цельнозерновая мука, а в составе не должно быть добавленного сахара.

