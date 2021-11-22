В случае достижения установленных правительством показателей прививок пациентов с декларациями врачу выплатят до 300% должностного оклада.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" относительно информирования о профилактических прививках и осуществления выплат врачам за высокие результаты охвата прививками (№6333).

Текст законопроекта опубликован на сайте парламента.

Его авторами являются представители всех фракций и групп, а также представители внефракционных депутатов.

Законопроектом предлагается установить, что врач, оказывающий первичную медицинскую помощь, осуществляет информирование пациентов, с которыми заключена декларация, об эффективности и безопасности профилактических прививок, механизме их действия, медицинских противопоказаниях, возможных побочных реакциях, последствиях отказа от профилактической прививки и тому подобное.

Читайте такжеЗарплата от 20 тысяч гривень: Арахамия рассказал, сколько будут платить врачам в 2022 годуИнформирование пациентов, с которыми не заключена декларация, и общее информирование населения также осуществляется органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения, через соответствующий контакт-центр.

Информирование пациента осуществляется с соблюдением принципов достоверности, полноты, точности и доступности информации, профессионализма и беспристрастности лица, осуществляющего информирование. Содержание и последовательность основных этапов информирования устанавливается органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере здравоохранения.

Этот орган исполнительной власти проводит специальную подготовку, обеспечивает надлежащий профессиональный уровень лиц, осуществляющих информирование, организует ознакомление с нормативно-правовыми актами относительно прививок, осуществляет надзор, мониторинг и оценку информирования, обеспечивает необходимыми материалами лиц, осуществляющих информирование, организует и обеспечивает проведение мероприятий непрерывного профессионального развития врачей относительно прививок.

Кроме того, законопроектом устанавливается, что в случае достижения установленных Кабинетом министров Украины показателей проведенных профилактических прививок пациентов, с которыми заключена декларация, врачу выплачиваются соответствующие единовременные дополнительные денежные выплаты в размере до 300% должностного оклада с учетом обязательных доплат и надбавок.

В пояснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что "низкий уровень осведомленности является предпосылкой к легковерному восприятию негативной недостоверной информации о последствиях прививок, которую периодически публикуют в СМИ и социальных сетях".

"Как следствие, уровень вакцинации от COVID-19 в Украине остается стабильно низким в Европе и одним из самых низких в мире, в отдельных регионах происходят вспышки полиомиелита, а стабильно низкий уровень вакцинации от кори вызывает самые высокие показатели этого заболевания в Украине среди других государств мира", - говорится в тексте.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро, 22 ноября, в Украине обнаружили 7 464 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Среди новых больных 579 детей и 74 медработника.

При этом госпитализированы 2 501 человек, выздоровели 10 540 человек, а умерли - 326.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Таня Поляковская