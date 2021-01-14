Законом предусмотрены льготы и повышение оплаты труда, в частности бактериологам, биологам и другим профессионалам с высшим немедицинским образованием, должности которых введены вместо должностей врачей.

Закон о повышении оплаты труда немедицинских специалистов в сфере здравоохранения вступил в силу.

Читайте такжеСтепанов требует от депутатов увеличить зарплаты медикамДокумент был опубликован 13 января в издании "Голос Украины".

Речь идет о законе «О внесении изменения в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения».

В документе указано, что он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

Повышение зарплат немедицинских специалистов в сфере здравоохранения

18 декабря 2020 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения)» (регистрационный номер 4464).

Законом предусмотрено поручить правительству безотлагательно установить доплаты к заработной плате профессионалам с высшим немедицинским образованием, работающим в системе здравоохранения и непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания COVID-19 во время карантина в размере, определенном для врачей.

Законом предусмотрены льготы и повышение оплаты труда, в частности бактериологам, биологам и другим профессионалам с высшим немедицинским образованием, должности которых введены вместо должностей врачей.

11 января президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

В Офисе президента отметили, что на сегодняшний день в клинических лабораториях работают специалисты с высшим профессиональным немедицинским образованием: биологи, биохимики, бактериологи и другие, которые проводят диагностику COVID-19, при этом не получают доплаты к заработной плате, установленной для медицинских и других работников учреждений здоровья, которые оказывают медицинскую помощь инфицированным коронавирусом. Подписанный президентом закон распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на указанных выше профессионалов.

Кабинет министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к заработной плате указанной категории лиц на период действия мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19.

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Автор: Инна Андалицкая