В нашей стране COVID-19 могут находить у около 50 тысяч человек, отметил эксперт.

Пик коронавируса в Украине, скорее всего, будет в пятницу и субботу, 4-5 февраля.

В нашей стране во время пика заболеваемости COVID-19 могут диагностировать у около 50 тысяч человек с погрешностью в размере 5 тыс., рассказал заместитель директора по научной работе Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины Игорь Бровченко в эфире канала "Украина 24".

По его словам, максимальный промежуток времени, через который может быть новый пик COVID-19 в Украине, – это две недели.

"Нам стоит ждать пикового периода в течение следующей недели... А вот сколько будет реально выявленных (больных коронавирусом – Ред.) – здесь сказать намного труднее", – заявил эксперт.

Читайте также2022 год может стать последним для пандемии COVID-19 – ЛяшкоНапомним, пандемия коронавирус началась в марте 2020 года, в тот же месяц в Украине ввели карантин. В нашей стране уже было несколько волн заболеваемости COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко 28 января текущего года сказал, что в Украине заболеваемость коронавирусом в ближайшие недели выйдет на пиковые значения.

По состоянию на 30 января COVID-19 в Украине диагностировали у 4 042 469 человек, выздоровели 3 618 402 человека, а умерли 100 125 пациентов. В нашей стране 28 января установлен суточный антирекорд по количеству выявленных больных – коронавирус нашли у 37 351 человека.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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