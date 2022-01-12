Количество найденных больных коронавирусом будет зависеть от того, сколько человек сделают тесты, подчеркнул профессор.

В Украине во время пика новой волны коронавируса COVID-19 в день могут выявлять 20 или 40 тысяч больных.

Количество выявленных больных будет зависеть от того, скольких людей протестируют, рассказал инфекционист, доктор медицинских наук и профессор Сергей Крамарев в интервью Obozrevatel.

Собеседник отметил, что чем больше людей делают тест на коронавирус, тем больше больных находят – "это чисто техническая причина".

"...20 тысяч, возможно, 40 тысяч (больных в день будут выявлять во время пика новой волны COVID-19 – Ред.). Но это зависит от количества протестированных людей...", – заявил доктор наук.

Читайте такжеВ Минздраве сказали, будут ли ужесточать карантин из-за "Омикрона"Напомним, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин прогнозировал, что в нашей стране новый всплеск заболеваемости COVID-19 будет в конце января.

Позже в Национальной академии наук сообщили, что новая волна коронавируса в Украине уже начинается.

Справка УНИАН. В марте 2020 года началась пандемия коронавируса, в этом же месяце в Украине ввели карантин. В нашей стране уже было несколько волн заболеваемости коронавирусом.

Ряд производителей уже выпустили вакцины от вируса. Вакцинация в Украине от коронавируса стартовала в конце февраля прошлого года.

COVID-19 мутировал, в нашем государстве нашли несколько его вариантов – сперва был обнаружен штамм "Дельта", а затем – "Омикрон".

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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