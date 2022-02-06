Вирус в субботу диагностировали у более чем 2 тысяч детей.

В течение субботы, 5 января, в Украине коронавирус COVID-19 диагностировали у 27 851 человека.

Вирус, в частности, обнаружили у 431 медика и 2 597 детей, сообщил Telegram-канал "МОЗ України".

В ведомстве добавили, что в больницы попали 4 219 заболевших, умерли из-за осложнений от коронавируса 109 человек, а перебороли болезнь – 6 089.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 6 февраля:

Общее количество заболевших – 4 284 059 человек;

Общее количество выздоровевших – 3 676 068 человек;

Общее количество умерших – 101 277 человек;

Всего сделано ПЦР-тестов – 18 563 140.

Читайте такжеСитуация с COVID-19 в Европе изменится: в ВОЗ спрогнозировали длительный период покояНапомним, COVID-19 в Украине 4 февраля диагностировали у 42 533 человек, среди них было 920 медиков и 4 268 детей.

В нашей стране 4 февраля был установлен суточный антирекорд по количеству выявленных больных коронавирусом – COVID-19 нашли у 43 тыс. 778 человек.

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