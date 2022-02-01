На пятый день надо будет либо закрыть больничный, либо прийти на осмотр к врачу, чтобы он разработал дальнейшую тактику лечения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине решили вернуться к выписке электронных больничных дистанционно без посещения медицинского работника.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По словам министра, сейчас из-за большой нагрузки у пациентов не всегда получается с первого раза связаться со своим семейным врачом.

Читайте такжеЛяшко хочет, чтобы пациенту поступало сообщение о том, сколько государство заплатило за его прием у врача"Мы сейчас приняли решение и вернемся к упрощенной процедуре выписки электронных больничных, которые будут делаться дистанционно без посещения медицинского работника", - отметил Ляшко.

Он уточнил, что на пятый день надо будет либо закрыть больничный, либо прийти на осмотр к врачу, чтобы он разработал дальнейшую тактику лечения.

Глава Минздрава призвал украинцев сохранять спокойствие и не заниматься самолечением.

Напомним, весной в Украине планируют запустить электронные рецепты на все лекарства. Министр также отметил, что ситуация с сетью в больницах не является идеальной, однако "уже на твердую четверку по Интернету".

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