За сутки в нашей стране госпитализировали 4 385 заболевших коронавирусом, поделились в Минздраве.

В Украине во вторник, 8 февраля, коронавирус COVID-19 обнаружили у 38 257 человек, среди заболевших были 1 076 медиков и 3 308 детей.

За сутки из-за осложнений, спровоцированных вирусом, умерли 240 человек, а перебороли коронавирусную болезнь 17 063, говорится в Telegram-канале Минздрава Украины.

В ведомстве добавили, что в течение вторника были госпитализированы 4 385 человек.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 9 февраля:

Общее количество больных – 4 380 047 человек;

Общее количество переборовших болезнь – 3 713 348 человек;

Общее количество умерших – 101887;

Общее количество сделанных ПЦР-тестов – 18 758 148.

Читайте такжеУкраине грозит 60 тысяч больных COVID-19 в сутки: Ляшко назвал срокиКоронавирус в Украине 7 февраля диагностировали у 34 353 человек, среди них – 955 медиков и 3 095 ребенка.

В украинском государстве 4 февраля коронавирус обнаружили у рекордного количества граждан – 43 тыс. 778.

Напомним, в марте 2020 года стартовала пандемия коронавируса. Позже ряд компаний разработали вакцины от COVID-19.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась в конце февраля прошлого года.

Записаться на вакцинацию в Украине вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости: