По данным исследований, эффективность любой вакцины с течением времени уменьшается.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин объяснил целесообразность введения бустерной дозы вакцины от COVID-19.

Об этом он написал в Facebook.

"По данным исследований, эффективность любой вакцины со временем уменьшается. Также появляются новые штаммы коронавируса, в частности "Омикрон". Бустерная же доза помогает восстановить эффективность вакцин против COVID-19, симптоматического заболевания COVID-19, госпитализации и смерти в результате этой болезни", - отметил он.

По словам Кузина, рекомендуется делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс.

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"В частности, препринт нерецензированного британского исследования показывает, что эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается. В то же время именно после бустерной дозы защита восстанавливается", - отметил он.

Главный санврач напомнил, что в настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс вакцинации более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера - от 6 до 9 месяцев.

"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни. Это критически важно для пожилых людей и людей с сопутствующими болезнями, ведь в случае инфицирования, базовый курс вакцинации поможет сохранить их жизнь, а бустерная доза поможет восстановить защиту", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

6 января 2022 года Минздрав разрешил вводить бустерную дозу вакцины от COVID-19 всем желающим в возрасте от 18 лет.

С начала вакцинальной кампании две дозы вакцины получили более 14,1 млн человек, бустерную – более 70,6 тыс.

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