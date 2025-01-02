Литохолевая кислота усиливает регенерацию мышц, а также повышает силу и беговую способность.

Китайские ученые обнаружили, что тип желчи, вырабатываемой печенью, имеет схожие эффекты с общепринятым методом ограничения калорий, способствующим долголетию.

В новом исследовании ученые оценили эффекты литохолевой кислоты, или LCA, на генетически модифицированных мышах с человеческими тканями и сравнили их с ограничением калорий, пишет Independent.

Они обнаружили, что LCA, которая вырабатывается печенью, может усиливать регенерацию мышц, а также повышать силу хвата и беговую способность.

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Предыдущие исследования показали, что млекопитающие накапливают LCA во время ограничения калорий, и она активирует ключевую молекулу, участвующую в метаболизме, называемую AMP-активируемой протеинкиназой, или AMPK. Она активируется при падении уровня глюкозы, играет ключевую роль в старении, поскольку регулирует такие процессы, как воспаление и дегенерация нервов.

В ходе экспериментов над плодовыми мушками, ученые обнаружили, что LCA активирует AMPK и вызывает антивозрастные эффекты аналогично ограничению калорий. Поскольку эти животные не синтезируют LCA естественным образом, ученые им его вводили. Лишение животных способности вырабатывать AMPK привело к потере эффектов LCA при его введении, что подтверждает, что кислота печени действовала "AMPK-зависимым образом".

Ученые взяли сыворотку крови у мышей, которые подвергались ограничению калорий в течение четырех месяцев, и ввели ее грызунам, питавшимся обычной пищей. Они обнаружили, что введенная сыворотка привела к активации AMPK в печени и мышцах мышей.

Исследователи также заметили, что введение LCA увеличило среднюю продолжительность жизни мух на четыре-пять дней.

Введение "только активированного метаболита LCA может оказывать антивозрастное действие", заключили ученые в исследовании.

"Люди давно искали эликсир долголетия. LCA — это одна из возможностей, поскольку она представляет собой одну молекулу в крови людей, практикующих ограничение калорий, и активирует AMPK, что, в свою очередь, дополнительно вызывает изменения метаболитов в крови", - прокомментировал ведущий автор исследования Линь Шэнцай из Университета Сямыня.

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