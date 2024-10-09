Потребляя квашеную капусту нужно знать меру, а в детский рацион ее стоит вводить с осторожностью, поделились врачи.

Квашеную капусту можно назвать суперфудом, поскольку она очень доступна и имеет много полезных свойств.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала врач-диетолог, терапевт Елена Егорова. Эксперт посоветовала квасить капусту дома или же, если покупать, то внимательно читать состав, - там кроме соли и собственно самой капусты больше ничего не должно быть.

"В квашеную капусту часто добавляют уксусную кислоту или пастеризуют сам продукт. Уксус ускоряет созревание продукта, но уменьшает его полезность вполовину. Так же и из-за пастеризации в квашеной капусте уменьшается количество полезных веществ", - отметила собеседница.

Видео дня

Квашеная капуста: польза для женщин и мужчин

Медик отметила, что квашеная капуста содержит всего 23 ккал на 100 граммов, и благодаря этому она почти не способствует набору веса. В ней есть много различных минеральных веществ, в том числе калий, кальций, железо, марганец, витамины группы В, витамины А и К и очень много витамина С.

Также в капусте есть много пребиотиков - это вещества для развития полезной микрофлоры, "пища" для полезных бактерий, пробиотиков - лакто- и бифидобактерий (способны стимулировать активность защитной микрофлоры кишечника, - Ред.).

В квашеной капусте содержится молочная кислота и немного уксусной кислоты. Кислоты образуются путем ферментации сырой капусты, бактерии меняют свойства сырой капусты, она становится квашеной, и тогда свойства овоща меняются - он становится по определенным показателям полезнее, чем сырой.

"Витамины группы В, витамин К, минеральные вещества, бактерии - все это необходимо для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и иммунной системы", - подчеркнула Егорова.

По ее словам, если у человека снижена секреторная активность по выработке желудочного сока, то полезные вещества, которые есть в капусте, могут помочь работе желудка. В том случае, если есть слишком высокая секреторная активность, стоит ограничить потребление этого продукта. Следует опираться на свое самочувствие - это самый главный критерий для взрослых при формировании рациона.

Употребление квашеной капусты очень полезно для кишечника, поскольку усиливается перистальтика (так называют сокращение стенок полых трубчатых органов, которое происходит волнообразно, - Ред.), то есть человек не будет иметь запоров.

Квашеная капуста содержит большое количество клетчатки, часть которой не переваривается. Диетолог добавила, что клетчатка из капусты очень полезна, она способна, как веник, выметать все лишнее из нашего кишечника:

"Кишечник - это часть нашей иммунной системы. Там живут полезные бактерии, которые производят ряд компонентов не только для помощи пищеварению, но и для иммунной системы. Американская ассоциация диетологов и британский Институт рака советуют употреблять квашеную капусту для предотвращения онкологии кишечника".

Капуста помогает переваривать углеводы, особенно сахар, который может быть естественным или добавленным. Благодаря такому свойству этот продукт помогает поджелудочной железе и предотвращает развитие диабета второго типа.

Молочнокислые бактерии способствуют работе печени, помогают ей бороться с токсинами. Кроме того, компоненты, которые есть в квашеной капусте, способствуют тому, чтобы в организме не откладывались липопротеиды низкой и очень низкой плотности, которые могут циркулировать в крови и при нарушении целостности сосудов приводят к образованию атеросклеротических бляшек.

Квашеная капуста может защищать наши сосуды и помогать печени связывать эти липопротеиды. Если люди едят продукты, в которых есть "плохие" жиры, то именно компоненты квашеной капусты могут способствовать их выведению из организма.

Витамины группы В, которые есть в этом продукте, необходимы для здоровья кожи, волос и нормального функционирования нервной системы, - помогают формированию миелиновых оболочек аксонов нервных клеток (аксон - отросток нервной клетки, который проводит нервные импульсы к органам, - Ред.)

Квашеная капуста - противопоказания

Хроническим гипертоникам не стоит потреблять более 100 граммов квашеной капусты в день. Есть капусту стоит днем, потому что в ней содержится соль, которая задерживает жидкость в организме, и если потреблять ее в вечернее время, утром может быть отечность.

При обострениях гастритов, язвенной болезни желудка, остром панкреатите, постоянной изжоге, синдроме раздраженного кишечника при наличии болевых ощущений стоит отказаться от употребления этого продукта. При рефлюкс-эзофагите следует ограничить количество квашеной капусты в рационе.

Если у человека после потребления продукта возникает метеоризм, или есть ощущение раздувания в кишечнике, то тоже желательно квашеную капусту перестать потреблять или уменьшить ее количество в рационе.

Как часто можно есть квашеную капусту

В день можно потреблять 100-200 граммов этого продукта. Ее следует есть трижды в неделю. При употреблении квашеной капусты взрослый человек должен сам чувствовать, подходит ли ему этот продукт, и делать выводы насчет дальнейшего включения ее в рацион.

Квашеную капусту можно потреблять в качестве гарнира с мясом, рыбой и овощами. Не желательно есть ее с овощами, которые насыщены крахмалом (крахмалистыми считают, в том числе картофель и кукурузу).

Запивать пищу, в частности, и квашеную капусту - нельзя. Лучше всего за 15-20 минут до еды пить чистую негазированную воду. Вода немного смоет соки и ферменты, заполнит немного желудок, и после этого человек сможет съесть меньше. Минимум 40 минут после еды пить нежелательно. Есть исключение - можно выпить немного кофе эспрессо.

С чем можно есть капусту:

с тушеной рыбой;

с любыми видами мяса (тушеным, запеченным);

с яйцами.

В капусте почти нет калорий и, если ее есть с белковыми продуктами, то это будет способствовать поддержанию физической формы. Таким сочетанием продуктов можно обедать и ужинать.

Диетолог также объяснила, можно ли есть квашеную капусту на ночь:

"Важный нюанс - ужин должен быть до 19 часов, иначе - утром можно проснуться с отеками на лице".

Капусту также можно есть с овощами, например, тушить со свеклой, морковью, с кабачками. Кроме того, квашеную капусту добавляют в винегрет. В этом салате она может быть как вместо соленых огурцов, так и вместе с ними.

Квашеная капуста одинаково полезна как для взрослых, так и для детей. И противопоказания почти такие же. Врач-педиатр Леонид Дубей рассказал, кому нельзя есть квашеную капусту, какая польза продукта для детского организма, а также, как лучше его вводить в рацион детей:

"Есть несколько важных моментов, которые следует учитывать при введении этого продукта в рацион. Начинать давать этот продукт детям лучше после 2-3 лет в малых дозах, наблюдая за реакцией организма".

Если есть какие-либо хронические заболевания или подозрения на аллергию, перед введением этого продукта в рацион следует проконсультироваться с педиатром. Не следует давать квашеную капусту ребенку ежедневно, лучше ограничиться небольшими порциями несколько раз в неделю.

Как правильно давать:

начните с небольшого количества (1 чайная ложка);

следите за реакцией ребенка - обращайте внимание на возможные признаки дискомфорта в желудке или аллергические реакции;

Не стоит давать ребенку квашеную капусту ежедневно, достаточно добавлять ее в рацион несколько раз в неделю в небольших порциях.

Полезные свойства для детей:

улучшение пищеварения - пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте, помогают нормализовать микрофлору кишечника, что важно для здоровья пищеварительной системы ребенка;

укрепление иммунитета - витамин C и полезные бактерии поддерживают иммунную систему ребенка, особенно в холодное время года;

богатый витаминами продукт - кроме витамина C, квашеная капуста содержит витамины группы B, которые способствуют правильному развитию нервной системы;

усвоение питательных веществ - ферментированные продукты могут улучшать усвоение других питательных веществ, что является важным для роста и развития ребенка.

Врач отметил, что из-за большого количества соли в квашеной капусте, детям лучше давать ее в ограниченных количествах, поскольку избыток соли может влиять на работу почек и повышать артериальное давление.

Кроме того, у маленьких детей желудок и кишечник могут быть чувствительными к ферментированным продуктам. "Поэтому вводить квашеную капусту в рацион детей следует осторожно, сначала в очень малых количествах, наблюдая за реакцией организма", - посоветовал педиатр.

Кому нельзя квашеную капусту среди детей

Дубей назвал несколько групп детей, которым не рекомендуют давать этот продукт.

Вот кому не стоит давать квашеную капусту:

Детям до 2-3 лет. Желудочно-кишечная система маленьких детей еще недостаточно развита, чтобы усваивать ферментированные продукты, такие как квашеная капуста. Она может вызвать вздутие, газообразование или даже диарею из-за высокой кислотности и содержания пробиотиков. Кроме того, большое количество соли может быть вредным для почек ребенка.

Часто интересуются, можно ли квашеную капусту при гастрите, так вот, как оказывается детям с этим заболеванием или повышенной кислотностью желудка не следует потреблять этот продукт. Из-за высокой кислотности квашеная капуста может раздражать слизистую оболочку желудка и усиливать симптомы гастрита, изжоги или кислотного рефлюкса.

Детям с пищевой аллергией или непереносимостью. Некоторые дети могут иметь аллергические реакции или индивидуальную непереносимость к ферментированным продуктам, что может проявляться сыпью, болью в животе или другими симптомами.

Детям с заболеваниями почек. Большое содержание соли в квашеной капусте может создать дополнительную нагрузку на почки, поэтому детям с почечными заболеваниями лучше избегать этого продукта или употреблять его в очень ограниченном количестве.

Детям с синдромом раздраженного кишечника. Дети с таким синдромом могут иметь повышенную чувствительность к продуктам, вызывающим вздутие или дискомфорт в животе. Квашеная капуста из-за содержания пробиотиков и кислот может усиливать эти симптомы.

Кроме того, квашеную капусту не следует давать детям, которые имеют проблемы с артериальным давлением. Если у ребенка есть проблемы с давлением или заболевания сердечно-сосудистой системы, высокое содержание соли в квашеной капусте может ухудшить состояние здоровья.

Интересные новости о здоровье - что уже сообщалось

Ранее УНИАН узнал, кому нельзя пить кофе. Врачи рассказали, что этот напиток не стоит употреблять людям, в частности, у которых есть нарушения сердечного ритма (аритмия), непереносимость кофе, расстройство пищеварения или рефлюкс.

Вас также могут заинтересовать новости: