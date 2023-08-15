Одна обычная кухонная специя поможет убрать жир, увеличить мышечную массу и ускорить обмен веществ.

Кардамон используется в кулинарии по всему миру из-за его теплого, пряного и слегка сладкого вкуса. Однако многие из нас добавляют эту пряность достаточно редко.

Но если результаты нового исследования, проведенного Техасским университетом A&M и Национальным институтом медицинских наук и питания в Мексике, верны, мы, возможно, захотим начать добавлять больше кардамона в свой рацион. Об этом пишет Newsweek.

"Мы обнаружили, что эта маленькая специя может сжигать калории и поддерживать вес тела, одновременно повышая аппетит и потребление пищи", - заявил Луис Сиснерос-Севаллос, профессор садоводства и пищевых наук в Техасском университете A&M.

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В исследовании, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук (International Journal of Molecular Sciences), ученые кормили мышей диетой, содержащей 0, 3, 6 или 12 процентов семян кардамона в течение 14 недель. В ходе эксперимента мыши, получавшие диету, богатую кардамоном, набрали меньше веса, чем контрольная группа, несмотря на то, что ели немного больше. Это произошло из-за снижения содержания жира в организме, а также увеличения мышечной массы.

На биохимическом уровне потребление кардамона увеличивало расщепление жиров и уменьшало размер жировых отложений, препятствуя накоплению жира в тканях. Кроме того, оказалось, что он увеличивает концентрацию митохондрий - "электростанций" клетки, вырабатывающих энергию, - в мышечных тканях и печени. Это увеличивает общие энергетические затраты клетки.

Исследователи обнаружили, что эти эффекты были вызваны изменениями в головном мозге, которые контролируют аппетит, расход энергии и накопление жира.

Предыдущие исследования показали, что кардамон обладает дополнительными противовоспалительными свойствами, предполагая, что эта пряность может поддерживать многочисленные аспекты нашего общего состояния здоровья.

"Существует широкий спектр потенциальных продуктов для здоровья на основе кардамона и его встречающихся в природе соединений. Семена кардамона с этой новой функциональностью могут использоваться в различных отраслях, включая спортивную индустрию, функциональные продукты и пищевые добавки для производства более здоровых продуктов", - сказал Сиснерос-Севаллос.

Но сколько кардамона нам нужно съесть, чтобы увидеть эти полезные эффекты?

Авторы исследования говорят, что среднестатистическому взрослому человеку необходимо потреблять не менее восьми-десяти стручков кардамона каждый день, что очень много.

Кроме того, это исследование проводилось только на мышах, поэтому необходимо провести дополнительную работу, чтобы определить, будут ли аналогичные результаты наблюдаться у людей.

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Как сообщал УНИАН, ранее врачи британской организации, исследующей проблемы лечения рака, назвали куркуму одним из продуктов, борющихся с раковыми заболеваниями. Отмечается, что в регионах, чья кухня активно использует этот продукт, нет высоких показателей онкологии.

Ученые также добавляют, что "куркума отличается исключительно высокой концентрацией антиоксидантов". Однако, выявленный антираковый эффект продукта еще не означает необходимости его употребления.

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