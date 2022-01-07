В свою очередь, выявленный антираковый эффект продукта еще не означает необходимости его употребления.

Врачи британской организации, исследующей проблемы лечения рака, назвали куркуму одним из мощных продуктов, борющихся с раковыми заболеваниями.

Представители Cancer Research UK заявили, что куркумин, являющийся ее активным ингредиентом, помогает снизить риск развития рака у человека, останавливает рост опухоли, передает medikforum.

По словам врачей, наблюдения показывают, что в регионах, чья кухня активно использует этот продукт, нет высоких показателей онкологии. Ученые подчеркивают, что "куркума отличается исключительно высокой концентрацией антиоксидантов".

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Также медики рассказали о существующих доказательствах того, что в определенных обстоятельствах куркумин действует как уничтожитель раковых клеток. Его подавляющий эффект в отношении опухолевых клеток подтвердился в лабораторных условиях.

Однако эта способность специи нуждается в дополнительных исследованиях. В свою очередь, выявленный антираковый эффект продукта еще не означает необходимости его употребления. Нерациональное и неадекватное использование любого продукта может навредить организму и самочувствию, куркума не является исключением.

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