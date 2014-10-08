Кардамон - универсальный антисептик

1. Универсальный антисептик.

Отвар 1 ст. ложки семян кардамона, приготовленный путем кипячения в одном стакане воды в течение 20 минут считается универсальным антисептиком. Он обладает антибактериальным свойством, и, поэтому может применяться при бытовых пищевых отравлениях, для полоскания горла при ангине, при стоматитах и гингивитах, пишет econet.ua.

2. Профилактика кариеса.

Для этого неплохо иногда пожевать 1-2 щепотки кардамона. Однако это принесет пользу только людям без «дырок» в зубах и язвочек в полости рта.

3. Косметическое средство.

Отваром кардамона ополаскивают волосы против жирной себореи и перхоти.

4. Для похудения.

Его добавляют в ванны, особенно в солевые. Чтобы немного разогреть свое тело, достаточно половины литра отвара на 1 кг морской соли для стандартной ванны. Процедура длится не более 20 мин, желательно делать это в нижнем белье, чтобы защитить слизистые оболочки.

5. Вместо ферментных препаратов для улучшения пищеварения.

Кардамон, заваренный вместе с гвоздикой и имбирем в пропорции 1:1, является хорошим аналогом современных ферментных «банкетных таблеток», употребляемых после переедания. По некоторым данным, эта пряность способна корректировать состояние алкогольной интоксикации и снимать похмельный синдром, так что главное острое блюдо на вечеринке может оказаться очень кстати.

6. Тоник и заменитель жевательной резинки.

Семена кардамона при жевании не только освежают дыхание, но и оказывают легкий тонизирующий эффект.

А еще жевание кардамона избавляет от тошноты, например, в том случае, если человек плохо переносит поездку в транспорте.