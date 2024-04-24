Дерматологи настоятельно рекомендуют полностью исключить эти напитки из рациона.

Хотя старение является неизбежным процессом, некоторые напитки могут ускорить его. Тем, кому за 40 лет, эксперты по уходу за кожей рекомендуют обратить внимание на то, какие напитки снижают эластичность кожи и вызывают тонкие морщины, темные пятна и провоцируют вялый и обезвоженный вид кожи.

Врачи рассказали о трех основных напитках, которые следует ограничить или вовсе не употреблять, чтобы не вредить коже лица, пишет Shefinds.

1. Сладкие газированные напитки

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Газированные напитки часто не содержат сахара, но все же могут содержать "химические вещества, вредные для организма" и даже вызывать преждевременное появление морщин и воспаление. "Химические вещества, такие как фосфор, калий и кофеин, вымывают минералы из костей и могут повредить клетки организма", - объяснила дерматолог Шерил Розен.

А дерматолог Элейн Кунг добавила, что "глюкоза и фруктоза в газировке связывают аминокислоты коллагена и эластина, вызывая гликирование, а оно в свою очередь затрудняет восстановление волокон коллагена и эластина, что способствует быстрому образованию морщин и обезвоженному цвету лица".

Поэтому она призвала не пить сладкие газированные напитки, поскольку они "не являются здоровым вариантом" для "увядающей кожи".

2. Обработанный кофе в бутылках

Худший кофе, который вы можете выбрать для своей кожи - это обработанный кофе в бутылках с большим количеством сахара. Когда вы готовите кофе дома, вы можете подсластить его слегка. А кофе в бутылках часто содержат добавки, которые обезвоживают кожу, а это может привести к более быстрому появлению морщин, тонких линий и темных пятен. Эти виды кофе "полны токсинов, которые могут сделать кожу сухой и обезвоженной, особенно при чрезмерном употреблении", - сказал эксперт по здоровью кожи Надир Кази.

"Кофеин в кофе может вызвать прилив сил, однако он может лишить вашу кожу желаемой эластичности и уменьшить ее естественное сияние", - добавил он. С ним соглашается диетолог Дана Элис Ханнес, объясняя, что во многие обработанные кофейные напитки "добавлены сахара, подсластители и жиры".

Вместо готового кофе из банки Ханнес и Кази рекомендуют пить чистый черный кофе, поскольку он все равно даст вам необходимый заряд энергии и остается низкокалорийным вариантом.

3. Энергетические напитки

Кожа вокруг глаз нежная, и с возрастом потеря влаги в этой области является нормальным явлением. А энергетические напитки могут ее обезвоживать, предупредила дерматолог Джози Майер. Частое употребление таких напитков может привести к запавшему взгляду, более сильным темным кругам под глазами и появлению тонких морщин.

Эти напитки "заставляют мозг сохранять бдительность", пояснила она, что приводит к плохому сну и опуханию глаз, а "тонкие области под глазами склонны к гиперпигментации и зуду". Майер отметила, что кофеин, содержащийся в энергетических напитках, подавляет способность организма выводить жидкость из тканей, а жидкость накапливается в тканях под глазами, вызывая их отек. По ее словам, кофеин также сужает кровеносные сосуды в этой области, что увеличивает приток крови и еще больше отек.

Другие новости о напитках

Специалисты уже дано не рекомендуют пить сладкие газированные напитки и соки из магазина, поскольку в них огромное количество добавленного сахара. А это влияет не только на кожу, но и на другие системы и органы.

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