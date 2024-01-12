Диетологи предлагают добавить эти продукты в рацион, чтобы ваша жизнь наполнилась энергичностью.

Старение - это естественный процесс, и нам не следует его бояться. Но с возрастом мы также хотим выглядеть и чувствовать себя хорошо, чтобы у нас была энергия наслаждаться повседневной жизнью.

Такие вещи, как физические упражнения, питье большого количества воды и полноценное питание - это поможет выглядеть и чувствовать себя моложе, когда становимся старше, пишет Eatthis.

Когда дело доходит до диеты, еда может влиять на то, как вы чувствуете себя внутри и выглядите снаружи. Например, исследования доказывают, что питание может играть важную роль в здоровье сердца и мозга, а также в повышении риска возрастных заболеваний по мере взросления.

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Ягоды

Важным ключом к здоровому старению является употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, которые помогают в борьбе с вредными свободными радикалами в организме.

Когда дело доходит до продуктов, богатых антиоксидантами, ягоды занимают первое место. "Ягоды богаты антиоксидантами, такими как антоцианы и витамин С, которые борются с окислительным стрессом и воспалением в организме", - сказала Мэри Сабат.

Лиза Янг, доктор медицинских наук, добавляет: "Черника особенно богата антиоксидантом антоцианином, который помогает бороться с окислительным стрессом и воспалением, и эти соединения могут способствовать повышению эластичности кожи, уменьшению появления морщин".

Еще одно удивительное преимущество употребления ягод с возрастом заключается в том, что они "поддерживают когнитивные функции".

Жирная рыба

Она богата полезными жирами, такими как жирные кислоты омега-3. По словам Сабата, "омега-3 могут помочь сохранить здоровье сердца и мозга, а также снизить риск возрастных заболеваний". Кроме того, продукты, богатые омега-3, такие как жирная рыба, также могут помочь сохранить молодость кожи.

Орехи и семена

Перекус орехами и семенами может обеспечить полезными жирами и антиоксидантами. "Антиоксиданты, содержащиеся в орехах и семенах, борются со свободными радикалами, предотвращая старение кожи и снижая риск хронических заболеваний, связанных со старением", - объяснила Сабат.

Диетологи отметили, что особенно полезно включение в рацион миндаля, в котором есть витамин Е, который защищает кожу от старения. А грецкие орехи и семена льна содержат омега-3. Потребление этих полезных жиров может способствовать замедлению темпов старения - как внутреннего, так и внешнего.

Зелень

Листовая зелень, такая как шпинат, капуста и мангольд, является "энергетическим источником питательных веществ, содержащим витамины А, С и К, а также минералы, такие как железо и кальций".

"Эти питательные вещества могут способствовать здоровью кожи, выработке коллагена и защищать кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением", - пояснила Сабат.

Помимо здоровья кожи, витамин К также связан со снижением риска возрастных заболеваний, а витамин С помогает замедлить возрастное снижение когнитивных функций.

Авокадо

Кроме омолаживающего эффекта, авокадо может помочь поддержать здоровье сердца с возрастом, "за счет снижения уровня плохого холестерина".

Сладкая картошка

Сладкий картофель содержит соединение под названием бета-каротин, который способствует укреплению здоровья кожи и уменьшению появления морщин.

Помидоры

Благодаря ликопину помидоры могут играть роль в том, чтобы помочь вам выглядеть и чувствовать себя моложе с возрастом.

Однако польза ликопина выходит за рамки только здоровья кожи. В отчете, опубликованном в Международном журнале молекулярных наук, говорится, что диета, богатая ликопином, может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить здоровье кровеносных сосудов.

Темный шоколад

Этот продукт богат природными соединениями, называемыми флавоноидами, которые могут помочь бороться со старением.

"Флавоноиды могут улучшить кровоток и защитить кожу от повреждения ультрафиолетом", - отметила Сабат, а исследования также показывают, что пищевые флавоноиды могут помочь при кровяном давлении, здоровье артерий и проблемах, связанных с сосудами, таких как сердечно-сосудистые заболевания и сосудистая деменция.

Сабат отметила, что темный шоколад не стоит есть целыми плитками, а лучше придерживаться умеренности.

Йогурт

Здоровый кишечник способствует здоровому старению и здоровью кожи, а йогурт представляет собой пищу, богатую пробиотиками, которая поддерживает здоровье кишечника и способствует усвоению питательных веществ.

Также йогурт обеспечивает необходимый белок для поддержания здоровья мышц и кожи, а также способствует укреплению костей благодаря содержанию кальция и витамина D.

Зеленый чай

По словам Сабат, зеленый чай содержит полифенолы, особенно галлат эпигаллокатехина, обладающие мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. "Эти соединения помогают улучшить эластичность кожи и защитить от вредного воздействия УФ-излучения, уменьшая признаки старения кожи", - отметила диетолог.

Другие новости о здоровой диете

Врачи и диетологи склоняются к мнению, что самой полезной является средиземноморская диета. Она помогает не только похудеть, но и держать вес под контролем. Также люди, которые придерживаются этой диеты, могут рассчитывать на более продолжительную и здоровую жизнь.

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