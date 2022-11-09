За предыдущую неделю зарегистрировано 273 случая заражения гриппом А.

В Львовской области началась сезонная эпидемия гриппа А. За вчера там обнаружили методом ПЦР 40 больных. В то же время темпы распространения коронавируса снижаются.

Как сообщает эпидемиолог Наталья Тимко-Иванченко, за предыдущую неделю зарегистрировано 273 случая заражения гриппом А. Людям, которые находятся в зоне риска, стоит сделать прививку.

"На Львовщину пришел грипп А. Сегодня РНК этого вируса обнаружили в пробах от 40 больных методом ПЦР. Больные находятся как в стационаре, так и на амбулаторном лечении... В то же время заболеваемость коронавирусом снижается", - написала она и отметила, что вакцинация от гриппа относится к рекомендуемым.

Видео дня

Кому наиболее необходима прививка от гриппа:

детям до 5 лет,

беременным женщинам,

людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой системы,

лицам с сахарным диабетом, ожирением и иммунодефицитными состояниями,

тем, кто контактирует с большим количеством людей.

Также эпидемиолог отметила, что в области продолжается вакцинация от коронавирус. На Львовщине работают 150 пунктов профилактических прививок.

Коронавирус в Украине: последние новости

Как уже сообщал УНИАН, в Украине разрешили бустерную COVID-дозу детям 12-17 лет. Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации.

Впоследствии стало известно, что Министерство здравоохранения ожидает пик новой волны коронавирусной болезни в Украине уже в январе. Там добавили, что 85% летальных исходов от COVID-19 за прошедшую неделю – это люди в возрасте от 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: