Из более чем 40 миллионов доноров по всему миру мальчику подошел только один.

В столичной больнице "Охматдет" провели трансплантацию костного мозга 1-летнему мальчику из Николаева по имени Дмитрий. Для спасения ребенка кроветворные клетки доставили из-за океана. Это первый такой случай для Украины, говорится в сюжете ТСН.

"Когда малышу было около 5 месяцев, мы обнаружили на позвоночнике маленький бугорок. Думали сперва, что это нормально. Он начал еще больше становиться, началась деформация ребер", - рассказывает мать спасенного мальчика Виктория.

Чтобы выяснить причину ушло 4 месяца. Диагностировали синдром Гурлера, редкое врожденное заболевание, случающееся у одной из 100 тысяч детей.

"Это заболевание обмена веществ, поражается центральная нервная система, опорно-двигательная система, сердечно-сосудистая система. Комплексные симптомы имеют необратимый характер, если не провести трансплантацию костного мозга", - говорит Александр Лисица, заведующий отделением трансплантации костного мозга детской больницы "Охматдет".

Донора начали искать среди родственников, но ни родители, ни сестренка Димы не подошли. Не помог и украинский реестр - из 10 тысяч украинцев в нем мальчик не был совместим ни с одним человеком. Поэтому далее обратились к мировому реестру, где потенциальных доноров - 41 миллион, и подошел только один.

"Это 26-летний парень, который согласился. Получилось так, что это единственный, уникальный по совпадению донор для Димы во всем мире", – рассказывает Юлия Акимова, член команды Украинского реестра доноров костного мозга.

Помехой могло стать лишь место жительства донора - США. И закрытое небо над Украиной. Клетки надо доставить не позднее, чем за 72 часа. Поэтому надо было разработать сложный логистический маршрут. Контейнер с клетками самолетом отправили из США в Польшу, далее довезли до границы, где его встретил украинец, который на машине довез груз до "Охматдет". От забора клеток до трансплантации прошло 42 часа. Сейчас мальчика уже выписали из больницы. Операция прошла успешно.

Уникальные операции по трансплантации в Украине - последние новости

Накануне в Украине впервые провели повторную трансплантацию печени. Это спасло жизнь 57-летнему Вадиму из Николаевщины.

Также во Львове пятилетней Снежане успешно трансплантировали почку, Донором стала 9-месячная девочка, у которой констатировали смерть мозга. Девочка стала самым молодым донором в Украине.

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