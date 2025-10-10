Топ-5 аптек одновременно убрали с полок 'Дарницу': АМКУ изучает ситуацию

Фармацевтическая компания "Дарница" обратилась в Антимонопольный комитет Украины с жалобой на возможные согласованные действия пяти крупнейших аптечных сетей и двух дистрибьюторов, которые, по утверждению компании, одновременно сократили объемы закупки и реализации ее препаратов. В компании заявляют, что это привело к ограничению доступа пациентов к лекарствам украинского производства и создало кризисную ситуацию с переполненными складами.

Об этом Екатерина Загорий, директор совета директоров фармацевтической компании "Дарница", рассказала во время конференции Forbes Health.

"Чисто теоретически - 300 компаний, 70% рынка, топ-5 аптечных сетей. И как-то в течение 1-4 недель все одновременно уменьшили продажи лекарств "Дарницы" и еще нескольких фармпроизводителей. Магия в том, что это произошло в один момент", - подчеркнула Екатерина Загорий.

Видео дня

По ее словам, в то же время в небольших локальных сетях и независимых аптеках наблюдается рост продаж продукции "Дарницы", что может быть индикатором перераспределения спроса. Сама компания настаивает, что не прибегает к непрозрачным маркетинговым платежам, а любые обвинения в "подкупе аптек", которые появились в новостях, считает безосновательными и уже обратилась в правоохранительные органы с жалобой на это.

Аптечные сети, в свою очередь, объясняют падение продаж "Дарницы" высокой ценой препаратов ее производства. Действительно, "Дарница" в 2022-2024 годах вместе с другими национальными производителями повысила отпускные цены, но в компании это объясняют инфляцией, ростом стоимости сырья и логистических расходов.

"Мы повысили цены с 2022 по 2024 год - я это говорю в каждом интервью, - но это было связано с объективными факторами. Очень важно понимать, что цена завода и цена в аптеке - это разные вещи. То, что видят потребители на сайтах, - это розничные цены аптек", - пояснила Екатерина Загорий.

По данным компании, из-за действий аптек в первом полугодии 2025 года ею было потеряно около 1 млрд грн выручки и уже дважды временно останавливалось производство из-за падения продаж. Ожидается третья остановка.

"Мы не верим, что сотни компаний, которые работали на рынке десятилетиями, могли одновременно, без координации, отказаться от наших лекарств", - отмечают в "Дарнице".

Екатерина Загорий подчеркивает, что от решения конфликта между производителями и аптеками пользу получит весь рынок, и в первую очередь потребитель.

"Нам важен украинский потребитель, потому что каждая шестая упаковка лекарств в стране наша. И нам важна доступность к каждому потребителю. Я не верю, что в Украине в такое время может быть такая несправедливость, просто не верю. Аптеки не платят налоги, в них работают не фармацевты, а фармацевтам запрещают продавать то, что помогает", - подытожила она.

Представители аптечных сетей, как сообщил во время конференции соучредитель Forbes Ukraine Владимир Федорин, от участия в дискуссии отказались.

Напомним, 2025 год стал переломным для фармацевтического рынка Украины. Правительство приняло решение ограничить маркетинговые платежи между производителями и аптечными сетями, а также начало реформу государственного регулирования цен на самые популярные лекарственные средства.

Именно после этого, по данным компании, пять крупнейших аптечных сетей почти одновременно сократили закупки продукции "Дарницы". Аптечные операторы отрицают любой сговор, подчеркивая, что рынок "находится в состоянии жесткой конкуренции".

Конфликт между отечественными производителями и аптечными сетями является маркером системных проблем отрасли - чрезмерной концентрации рынка, непрозрачных схем продвижения лекарств и отсутствия четких правил взаимодействия между производителями, дистрибьюторами и аптечными учреждениями. Он может стать прецедентом для формирования новых правил взаимодействия между производителями и ритейлом в фармсекторе.