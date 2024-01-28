Сырые помидоры помогут контролировать уровень сахара в крови благодаря их низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки.

Помидоры в целом полезны для здоровья, но они также помогают контролировать уровень сахара в крови.

Польза помидоров при диабете

1. Низкий гликемический индекс

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Сырые помидоры помогут контролировать уровень сахара в крови благодаря их низкому гликемическому индексу и высокому содержанию клетчатки. Клетчатка помогает замедлить всасывание сахаров и улучшает чувствительность к инсулину. Помидоры содержат такие соединения, как ликопин, которые могут оказывать благотворное влияние на резистентность к инсулину, пишет Healthshots.

2. Снижает окислительный стресс

Помидоры (свежие или приготовленные) благоприятны при диабетических состояниях, поскольку они уменьшают вызванный диабетом окислительный стресс, воспаление, ускорение атеросклероза и повреждение тканей.

3. Низкий уровень углеводов и энергии

Помидоры имеют низкое количество углеводов и энергии и богаты антиоксидантами (ликопин, аскорбиновая кислота, β-каротин), флавоноидами. Эта неповторимая композиция полезна при диабете.

4. Содержит антиоксиданты

Ликопин в томатах может оказывать антидиабетическое действие благодаря антиоксидантному действию, которое снижает количество образующихся свободных радикалов. Исследование показало, что ликопин снижает уровень глюкозы в крови и повышает уровень инсулина в сыворотке, обеспечивая гипогликемический эффект.

5. Имеет эпикатехин

Другой важный компонент томата, эпикатехин, снижает окислительный стресс, повышает чувствительность к инсулину и снижает резистентность к инсулину.

6. Содержит ресвератрол

Ресвератрол улучшает действие инсулина.

Когда следует естьеблять помидоры, чтобы контролировать уровень сахара в крови?

Не существует определенного времени употребления сырых помидоров, чтобы контролировать уровень сахара в крови. Его можно употреблять в любое время в течение дня.

Безопасно ли употреблять сырые помидоры каждый день больным диабетом?

Больным диабетом безопасно употреблять сырые помидоры каждый день.

Другие новости о пользе помидор

Доктор К. Сомнатх Гупта, врач-диабетолог клиники Yashoda Hospitals Hyderabad, отметил, что помидоры могут оказывать благотворное воздействие на организм, поскольку они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, обеспечивая ряд преимуществ для здоровья.

Он отметил, что высокое содержание антиоксидантов, таких как ликопин, в помидорах может способствовать улучшению здоровья сердца, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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