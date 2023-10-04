Специалисты отметили, что этот напиток помогает лучше контролировать уровень сахара в крови благодаря своим антиоксидантам и улучшающему работу кишечника эффекту.

Ежедневное употребление чая способствует снижению риска развития диабета второго типа вдвое.

Исследователи обнаружили, что люди, которые выпивают хотя бы одну чашку черного чая в день, на 47% менее склонны к развитию смертельного заболевания, чем те, кто никогда его не пьет или пьет нерегулярно, пишет The Sun. Специалисты отметили, что этот напиток помогает лучше контролировать уровень сахара в крови благодаря своим антиоксидантам и улучшающему работу кишечника эффекту.

Ежедневное употребление любого чая, включая обычный черный или зеленый, снижало риск развития диабета на 28% по сравнению с теми, кто никогда не пил этот напиток.

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Профессор Тонжи Ву из Университета Аделаиды в Австралии сказал: "Результаты говорят о защитном воздействие привычного употребления чая на контроль уровня сахара в крови. Это преимущество было наиболее выражено у тех, кто ежедневно пьет черный чай".

В ходе исследования Европейской ассоциации по изучению диабета в Гамбурге были изучены данные 1923 взрослых в Китае. Их спрашивали как часто они пьют чай, получив ответы: никогда, время от времени, часто и каждый день.

Исследователи взяли анализы крови и мочи, чтобы увидеть, сколько сахара в них содержится и измерить резистентность к инсулину.

В результате было выявлено, что употребление большего количества чая было связано с выделением большего количества сахара в мочу, что помогало контролировать уровень сахара в крови и снижало риск развития диабета.

"Ежедневное употребление темного чая может снизить риск и прогрессирование диабета второго типа за счет лучшего контроля уровня сахара в крови", - прокомментировал профессор Зилин Сан из Юго-Восточного университета. Он добавил, что употребление чая может стать самым простым шагом, чтобы улучшить питание и здоровье.

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