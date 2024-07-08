Исследование может помочь больницам лучше контролировать распространение инфекций, вызываемых супербактериями.

Согласно новому исследованию, которое может помочь улучшить наше понимание иммунитета против вторгающихся бактерий, смертельная супербактерия, вызывающая около 300 000 смертей в год, превратилась из обычной бактерии окружающей среды и быстро распространилась всего за два столетия.

Pseudomonas aeruginosa может вызывать инфекции с множественной лекарственной устойчивостью, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями, такими как муковисцидоз и повреждение легких в результате курения, пишет Independent.

Однако это не всегда был специализированный убийца людей.

Видео дня

Ученые из Кембриджского университета оценили почти 10 000 образцов ДНК, инфицированных бактерией со всего мира, чтобы построить "генеалогическое древо" этого вируса, и обнаружили, что всего на 21 "ветвь" приходится семь из 10 случаев заражения человека. И эти варианты бактерии быстро эволюционировали и распространились по всему миру всего за 200 лет.

По словам ученых, некоторые из этих вариантов нашли способ использовать генетический дефект у людей с муковисцидозом, позволяя им выживать в клетках иммунной системы, называемых макрофагами.

Исследователи подозревают, что быстрое распространение вируса было вызвано тем, что за последние два столетия люди стали жить в густонаселенных городах, а загрязнение воздуха сделало легкие человека более восприимчивыми к инфекции.

"Наше исследование научило нас новым вещам о биологии муковисцидоза и выявило важные способы, которыми мы могли бы улучшить иммунитет против вторжения бактерий в этом и, возможно, других условиях", - заявил в своем заявлении Андрес Флото, один из авторов исследования.

"Основное внимание всегда уделялось тому, насколько легко эта инфекция может распространяться между пациентами с МВ, но мы показали, что она может с пугающей легкостью распространяться и между другими пациентами", - сказал доктор Флото.

Исследование также может помочь больницам лучше контролировать распространение инфекций, вызываемых супербактериями.

"Примечательно видеть скорость, с которой эти бактерии развиваются и становятся эпидемиями, и то, как они могут специализироваться на определенной среде легких. Нам действительно необходим систематический, превентивный скрининг всех групп пациентов из группы риска, чтобы обнаружить и, надеюсь, предотвратить появление новых эпидемических клонов", - сказал Аарон Вейманн, другой автор исследования.

Новости здоровья

Препараты для лечения диабета и ожирения GLP-1 (лекарства, которые помогают контролировать уровень глюкозы в крови, в частности Ozempic и Wegovy) могут помочь снизить риск развития некоторых видов рака. К такому выводу пришли ученые. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале JAMA Network Open.

Отмечается, что люди с избыточным весом или ожирением имеют более высокий риск развития 13 видов рака, и этот риск возрастает по мере того, как дольше человек страдает от ожирения.

Вас также могут заинтересовать новости: