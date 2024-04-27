Ученые провели долговременное исследование и для анализа данных привлекли искусственный интеллект.

Искусственный интеллект научили диагностировать остеоартрит коленного сустава. Теперь он может определить болезнь на 8 лет раньше, чем ее покажет рентген.

В рамках исследования ученые проанализировали кровь двух сотен женщин среднего возраста в Великобритании, которых ежегодно проверяли на остеоартрит, пишет Live Science. Участницы эксперимента имели низкий риск развития этой болезни, поскольку у них не было травм или проведенных операций на коленях.

За ними наблюдали в течение 10 лет и за это время у половины женщин заболевание было диагностировано.

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Для анализа крови, образцы которой брали за восемь или четыре года до установления диагноза, ученые использовали искусственный интеллект. Он помог определить белки в крови, которые указывают на остеоартрит.

Так обнаружили 6 белков, которые способствуют воспалению и гемостазу на раннем этапе реакции организма на повреждение. По этой модели остеоартрит установили с точностью 77%. Хотя эту болезнь диагностируют с 50-процентной вероятностью, учитывая возраст и вес человека, и в 57% случаев - из-за болей в коленях.

Воспаление является причиной повреждения суставов, которое наблюдается при остеоартрите. Это означает, что в организме могут быть "биомаркеры", которые указывают на то, что болезнь начинается задолго до того, как рентгеновские снимки обнаружат повреждения в конечностях.

Это серьезная альтернатива рентгену, который в настоящее время является единственным методом диагностирования этой болезни. Лекарства от остеоартрита нет, но при раннем выявлении применяют профилактику, которая замедляет прогрессирование болезни и помогает предотвратить развитие дальнейших осложнений, таких как боль, инвалидность и необходимость замены сустава.

Что такое остеоартрит

Остеоартрит является самой распространенной формой артрита. Эта болезнь возникает, когда хрящи в суставах рук, бедер и коленей ломаются. В результате кость со временем деформируется, что приводит к боли, скованности в движениях.

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