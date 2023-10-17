От многих из этих болезней лекарства нет.

Люди, которые подхватили COVID-19, имеют повышенный риск нескольких аутоиммунных заболеваний. Среди них ревматоидный артрит и волчанка, требующие серьезного лечения.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное на сайте кардиолога Эрика Топола. Известно, что коронавирусная инфекция, охватившая мир несколько лет назад, имеет длительное влияние на иммунную систему человека. Всего названы 11 болезней, которые угрожают, людям, перенесшим COVID-19.

Артрит

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Артрит – длительное состояние, вызывающее болезненное опухание суставов – обычно запястий, рук и ног. Есть два основных типа. Остеоартрит поражает около девяти миллионов человек, а ревматоидный артрит поражает 300 000 человек. Остеоартрит развивается из-за общего износа, тогда как ревматоидный является аутоиммунным заболеванием, что означает, что иммунная система не работает должным образом, атакуя ваши же клетки. Люди, заразившиеся COVID-19, имели на 45% больший риск развития ревматоидного артрита, чем те, кто не болел.

Болезнь Мари-Штрюмпеля или Анкилозирующий спондилит

Это длительное состояние, которое вызывает воспаление позвоночника и других частей тела. Болезнь вызывает боль в спине, скованность и усталость. Болевые ощущения также могут возникать в коленях, лодыжках и бедрах. У некоторых людей состояние со временем улучшается, но у других оно может постепенно ухудшаться.

Ученые обнаружили, что инфекция COVID-19 повышает риск развития этого аутоиммунного заболевания на 21%. Лекарства от этой болезни не существует – можно лишь уменьшить проявление симптомов благодаря обезболивающим и физиотерапии.

Волчанка

Волчанка – это длительное состояние, сопровождающееся болью в суставах, кожной сыпью и сильной усталостью. Она вызывает воспаление и повреждение тканей пораженных органов – потенциально суставов, кожи, мозга, легких, почек и кровеносных сосудов. Когда она присутствует в умеренной форме, она вызывает воспаление других частей кожи и тела, включая легкие, сердце и почки.

Тяжелая волчанка может быть опасной для жизни, потому что воспаление, которое она вызывает, может серьезно повредить сердце, легкие, мозг или почки. Исследование показало, что волчанка встречается на 30% чаще у людей с COVID-19, чем у тех, кто не болел.

Лекарства от волчанки не существует, но раннее лечение симптомов может снизить риск ухудшения состояния и помочь контролировать обострения.

Дерматополимиозит

Дерматополимиозит – это заболевание, которое вызывает воспаление мышц, слабость и кожную сыпь. Мышечная слабость охватывает мышцы, расположенные ближе всего к туловищу, такие как бедра, плечи и шею, и имеет тенденцию к постепенному ухудшению.

Исследователи обнаружили, что инфекция COVID увеличивает вероятность развития заболевания на 20%.

Системный склероз

Это относительно редкое заболевание, вызывающее изменения в структуре кожи и соединительных тканей, таких как хрящи, кости и кровь. Системный склероз может поражать пищевод, нижнюю часть желудочно-кишечного тракта, легкие, сердце и почки. В некоторых случаях это приводит к серьезным проблемам, таким как одышка, высокое кровяное давление и легочная гипертензия. Риск возникновения болезни после переноса ковида на 20% выше.

Синдром Шегрена

Это аутоиммунное заболевание поражает железы, которые увлажняют глаза, рот и другие части тела. Он вызывает сухость глаз, рта, кожи, усталость и боль в мышцах или суставах. Риск заболеть – на 26% больше после ковида.

Смешанное заболевание соединительной ткани

Смешанное заболевание соединительной ткани возникает, когда два или более заболевания соединительной ткани накладываются друг на друга: например, волчанка и ревматоидный артрит.

Согласно исследованию, те, кто болел COVID, на 20% чаще заболевают этой болезнью, чем люди, которые не болели.

Болезнь Бехчета

Это редкое и плохо изученное заболевание, вызывающее хроническое опухание кровеносных сосудов, повышающее риск слепоты и инсульта. Оказалось, что люди, болевшие коронавирусом, имеют на 19% больше шансов получить этот диагноз.

Ревматическая полимиалгия

Ревматическая полимиалгия вызывает мышечную боль и скованность в плечах, плечах, бедрах и шее. Основным симптомом является ригидность мышц по утрам, которая длится дольше 45 минут. Случаи заболевания выявляли на 20% чаще у людей, болевших COVID, по сравнению с теми, кто не болел.

Васкулит

Васкулит – это воспаление кровеносных сосудов, которое может вызвать повреждение органов и тканей. Может быть поражен один или несколько органов. Некоторые симптомы включают усталость, головокружение, потерю слуха, временную или постоянную слепоту и одышку.

По словам экспертов, COVID-инфекция увеличила риск развития васкулита на 26%.

Псориаз

Псориаз – это кожное заболевание, которое вызывает появление корки с серебристыми чешуйками на коже. Обычно они появляются на локтях, коленях, коже головы и нижней части спины, но могут возникать где угодно на теле.

Тяжесть течения псориаза варьируется от человека к человеку. У некоторых он проявляется лишь как небольшое раздражение. В более серьезных случаях это может оказать сокрушительное влияние на жизнь больного.

Исследователи обнаружили, что инфекция COVID увеличивает риск псориаза на 38%.

COVID-19: основное

COVID-19 – это заболевание, вызванное новым коронавирусом под названием SARS-CoV-2. Вирус был впервые обнаружен в китайском городе Ухань в декабре 2019 года.

Основные симптомы COVID-19 включают лихорадку, кашель, затрудненное дыхание, мышечные боли, усталость, потерю вкуса и запаха. В большинстве случаев пациенты не нуждаются в госпитализации и выздоравливают дома, но в тяжелых случаях может развиться пневмония. Некоторым пациентам с пневмонией требовалась искусственная вентиляция легких.

Из-за стремительного распространения вируса ВОЗ объявляла пандемию, которую отменили только несколько месяцев назад. В начале пандемии в Украине и мире вводили тотальный карантин продолжительностью три месяца. Далее было еще несколько строгих карантинов, в зависимости от эпидситуации.

Всего количество людей, умерших от этой инфекции – почти 7 млн человек. В Украине – около 112 тысяч. Медики утверждают, что даже после отмены пандемии болезнь никуда не денется, а будет иметь сезонный характер, как грипп.

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