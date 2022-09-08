До сих пор химических анализов на прицельное определение конкретно болезни Паркинсона не существовало.

Британские ученые разработали новый тест для выявления на ранних стадиях болезни Паркинсона, а помогла им в этом уроженка Шотландии, которая может определять эту болезнь по запаху человека.

Результаты анализа - обычного мазка с кожи - готовы уже через три минуты, утверждают разработчики нового теста из Манчестерского университета. Там надеются, что клинические испытания нового метода диагностики займут не больше двух лет, после чего его можно будет запустить в широкое применение, сообщает Би-би-си.

Это может произвести настоящую революцию в выявлении и лечении болезни Паркинсона - тяжелого неврологического заболевания, от которого по всему миру страдают в общей сложности более 10 млн человек.

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До сих пор химических анализов на прицельное определение конкретно болезни Паркинсона не существовало. Диагноз чаще всего ставился на основании неврологического осмотра. При этом пациенты часто обращаются к врачам уже на поздних стадиях - например, когда появляется характерное дрожание конечностей.

Новый анализ основан на наблюдениях Джой Милн - 72-летней жительницы города Перт в Шотландии, до пенсии работавшей медсестрой. Благодаря своему необычно острому обонянию Джой заметила, что в какой-то момент у кожи ее мужа Леса ощутимо изменился запах - а спустя 12 лет у него обнаружили болезнь Паркинсона.

"У него появился эдакий плесенный неприятный запах - особенно в районе затылкаи плеч, - вспоминает Джой. - И кожа у него совершенно точно изменилась".

Впервые на странный запах она обратила внимание, когда Лесу было чуть за 30. Но о том, что это может быть как-то связано с болезнью Паркинсона, Джой задумалась только спустя годы - когда у Леса диагностировали болезнь и они вместе пришли на встречу с другими пациентами, организованную благотворительной организацией Parkinson's UK.

Джой почувствовала, что от других пациентов шел такой же запах.

Сам Лес умер в июне 2015 года, в возрасте 65 лет. По специальности он сам был врачом, так что попросил жену рассказать о своих наблюдениях ученым-медикам из нескольких университетов.

В качестве эксперимента ученые протестировали обоняние Джой - и были поражены: понюхав 12 футболок, она смогла безошибочно определить, у кого болезнь Паркинсона диагностирована, а у кого нет.

После этого в Манчестерском университете собралась команда специалистов, которая вместе с Джой разработала простой тест-анализ - мазок с кожи, выявляющий болезнь Паркинсона.

По данным ученых, точность анализа в лабораторных условиях приближается к 95%. По сути этот тест копирует уникальное обоняние Джой - то есть выявляет молекулы, вызывающие едва уловимый запах.

Ученые исследовали кожный жир, собранный ватной палочкой со спины пациентов - в тех местах, с которых он реже вымывается во время душа.

Используя метод масс-спектрометрии - взвешивания молекул, они сравнили образцы 79 человек, страдающих от болезни Паркинсона, с контрольной группой, состоявшей из 71 здорового человека.

Исследователи обнаружили в образцах более 4 тыс. уникальных соединений, причем 500 из них не отличались между группами.

Возглавляла исследование профессор Манчестерского университета Пердита Барран. По ее словам, если этот экспресс-анализ начнут активно применять терапевты и врачи общей практики, это может произвести переворот в диагностике. В настоящий момент лабораторных анализов конкретно на эту болезнь не существует.

Барран объяснила, что в настоящий момент анализ протестирован в исследовательской лаборатории. Затем он попадет в больничные лаборатории, а оттуда - в более широкое применение внутри системы здравоохранения, надеется ученая.

"Мы надеемся, что через два года мы начнем предлагать этот тест пациентам в Манчестере и его округе" , - добавила Барран.

Во всем мире болезнь Паркинсона по темпам роста инвалидности и смертности на первом месте среди неврологических расстройств. На данный момент во всем мире это прогрессирующее дегенеративное заболевание головного мозга диагностировано у 10 млн людей.

По мере развития болезни у пациента начинаются трудности с передвижением и речью, а также характерный тремор конечностей.

Более ранний диагноз означает, что лечение может быть эффективнее, а качество жизни - выше, чем в случае с ее мужем, считает Джой Милн. С ней согласен глава шотландского отделения организации Parkinson's UK Джеймс Джоплинг.

"Тот факт, что можно будет получить лечение и необходимую поддержку [раньше], и что исследователи могут разработать новые препараты, это невероятно важно", - подчеркивает Джоплинг.

По словам Джой, если бы ее семье было известно о диагнозе Леса раньше, они бы больше времени проводили вместе и больше путешествовали.

"Это также помогло бы объяснить его перепады настроения и депрессию", - добавляет она.

В ночь перед смертью Лес попросил ее не бросать исследования запаха, которые они начали, потому что они помогут другим. Джой надеется, что так и случится.

Как сообщал УНИАН, в марте 2019 года стало известно о женщине, которая способна определять болезнь Паркинсона по запаху человека.

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