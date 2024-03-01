Диетологи отметили, что не все закуски одинаково полезны, особенно для тех, кто стремится держать вес под контролем. Поэтому важно знать, какие из них следует держать наготове, если вы хотите похудеть и уменьшить талию.

Спортивный диетолог Эми Гудсон назвала лучшую закуску, чтобы избавиться от жира на животе и включить ее в здоровый образ жизни, пишет Eatthis. Издание отметило, что это не плитка шоколада, но тоже имеет приятный вкус.

По словам Гудсон, лучшая закуска для похудания живота - это греческий йогурт со свежими ягодами. Хотя греческий йогурт с ягодами может быть полезным перекусом для похудения благодаря содержанию белка, клетчатки и питательных веществ, это лишь один из компонентов сбалансированной диеты", - акцентировала специалист и добавила, что для устойчивого снижения веса сосредоточиться на общем режиме питания, контроле порций, регулярной физической активности.

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Причиной выбора такой закуски является множество преимуществ греческого йогурта и ягод:

Он полон белка. Греческий йогурт содержит гораздо больше белка, чем обычный. Гудсон сказала: "Белок больше насыщает, чем углеводы или жиры, а это означает, что он поможет чувствовать себя сытым дольше. Это потенциально может привести к снижению потребления калорий в течение дня, что способствует похудению".

Чувство сытости. Поскольку эта закуска содержит большое количество белка и клетчатки, она помогает насытиться. "Сочетание греческого йогурта с ягодами добавляет в закуску клетчатку, что еще больше способствует сытости. Клетчатка переваривается дольше, помогая продлить ощущение сытости", - объяснила Гудсон.

Низкая калорийность. По сравнению с другими закусками греческий йогурт с ягодами содержит меньше калорий. "Это означает, что вы можете съесть сытную порцию, не потребляя при этом лишних калорий, что полезно для снижения веса", - поделилась секретом диетолог.

А ягоды, такие как черника, ежевика, клубника и малина, не только низкокалорийны, но также богаты антиоксидантами и клетчаткой. "Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса",- сказала диетолог.

Обеспечивает пробиотики. Греческий йогурт обычно наполнен пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечного микробиома и помогают пищеварению. Гудсон отмечает: "Сбалансированный микробиом кишечника может быть связан с регулированием веса и снижением риска ожирения", - сказала она.

Насыщен питательными веществами. Греческий йогурт содержит много важных питательных веществ. Сюда входит кальций, который необходим для здоровья костей, а также витамины группы B, которые помогают в энергетическом обмене. По словам Гудсон, "выбор закусок, богатых питательными веществами, таких как греческий йогурт с ягодами, может помочь вам удовлетворить потребности в питании, одновременно контролируя свой вес".