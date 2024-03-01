Назван перекус, который уменьшит талию / ua.depositphotos.com

Диетологи отметили, что не все закуски одинаково полезны, особенно для тех, кто стремится держать вес под контролем. Поэтому важно знать, какие из них следует держать наготове, если вы хотите похудеть и уменьшить талию.

Спортивный диетолог Эми Гудсон назвала лучшую закуску, чтобы избавиться от жира на животе и включить ее в здоровый образ жизни, пишет Eatthis. Издание отметило, что это не плитка шоколада, но тоже имеет приятный вкус.

По словам Гудсон, лучшая закуска для похудания живота - это греческий йогурт со свежими ягодами. Хотя греческий йогурт с ягодами может быть полезным перекусом для похудения благодаря содержанию белка, клетчатки и питательных веществ, это лишь один из компонентов сбалансированной диеты", - акцентировала специалист и добавила, что для устойчивого снижения веса сосредоточиться на общем режиме питания, контроле порций, регулярной физической активности.

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Причиной выбора такой закуски является множество преимуществ греческого йогурта и ягод:

Он полон белка. Греческий йогурт содержит гораздо больше белка, чем обычный. Гудсон сказала: "Белок больше насыщает, чем углеводы или жиры, а это означает, что он поможет чувствовать себя сытым дольше. Это потенциально может привести к снижению потребления калорий в течение дня, что способствует похудению".

Чувство сытости. Поскольку эта закуска содержит большое количество белка и клетчатки, она помогает насытиться. "Сочетание греческого йогурта с ягодами добавляет в закуску клетчатку, что еще больше способствует сытости. Клетчатка переваривается дольше, помогая продлить ощущение сытости", - объяснила Гудсон.

Низкая калорийность. По сравнению с другими закусками греческий йогурт с ягодами содержит меньше калорий. "Это означает, что вы можете съесть сытную порцию, не потребляя при этом лишних калорий, что полезно для снижения веса", - поделилась секретом диетолог.

А ягоды, такие как черника, ежевика, клубника и малина, не только низкокалорийны, но также богаты антиоксидантами и клетчаткой. "Антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом и воспалением, которые могут быть связаны с увеличением веса",- сказала диетолог.

Обеспечивает пробиотики. Греческий йогурт обычно наполнен пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечного микробиома и помогают пищеварению. Гудсон отмечает: "Сбалансированный микробиом кишечника может быть связан с регулированием веса и снижением риска ожирения", - сказала она.

Насыщен питательными веществами. Греческий йогурт содержит много важных питательных веществ. Сюда входит кальций, который необходим для здоровья костей, а также витамины группы B, которые помогают в энергетическом обмене. По словам Гудсон, "выбор закусок, богатых питательными веществами, таких как греческий йогурт с ягодами, может помочь вам удовлетворить потребности в питании, одновременно контролируя свой вес".