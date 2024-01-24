Употребление большего количества овощей и фруктов поможет добиться результатов по снижению веса.

Фрукты и овощи - это источники энергии, которые содержат множество витаминов, минералов, клетчатки, антиоксидантов и других питательных веществ, жизненно важных для хорошего здоровья и долголетия.

Их польза для здоровья включает снижение риска хронических заболеваний (таких как болезни сердца, диабет и ожирение), улучшение здоровья кишечника и пищеварения, снижение воспалений, увеличение энергии и здоровое управление весом, пишет Eatthis. Если вы хотите похудеть, то добавление большего количества овощей и фруктов в рацион не подлежит обсуждению. Исследование 2020 года показало, что женщины, которые увеличили потребление цельных фруктов и овощей, достигли здоровой и долгосрочной потери веса, а также смогли лучше контролировать размер порций и замедлять скорость еды.

Однако среди огромного количества фруктов и овощей может быть сложно понять, какие из них лучше подходят для похудения. На этот вопрос ответила диетолог Триста Бест.

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1. Ягоды

В частности, черника связана с наименьшим увеличением веса и снижением риска ожирения и диабета 2 типа. "Черника - это низкокалорийная пища с высоким содержанием клетчатки, которая может помочь в потере веса, помогая человеку чувствовать себя сытыми и удовлетворенными после еды. Ягоды также являются хорошим источником антиоксидантов и других питательных веществ, которые важны для общего состояния здоровья", - обяснила Бест.

2. Крестоцветные овощи

Крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста, или обычная капуста является источником питательных веществ и приносит массу преимуществ для здоровья. Также она также является отличной пищей для снижения веса, поскольку в ней мало калорий, много клетчатки и питательных веществ.

3. Авокадо

Хотя авокадо калорийно из-за высокого содержания жиров, они являются фантастической пищей, которая поможет достичь целей по снижению веса. По данным исследования, в котором приняли участие более 55 тыс. человек, потребление авокадо снижает риск избыточного веса или ожирения на 15% у тех, кто много ест авокадо, и на 7% у тех, кто ест мало авокадо, по сравнению с теми, кто вообще его не ест.

"Хотя в авокадо много жиров, большая их часть представляет собой мононенасыщенные жиры, которые считаются полезными для здоровья. Увеличение потребления мононенасыщенных жиров может помочь уменьшить массу тела и окружность талии", - сообщила Бест.

4. Картофель

Картофель часто пользуется плохой репутацией из-за того, что он является продуктом с высоким содержанием углеводов и не способствует снижению веса. Однако это несправедливое предположение не соответствует действительности. Картофель богат питательными веществами, полезными углеводами и клетчаткой.

5. Огурец

Огурцы – это полезный перекус для похудения. Огурцы, состоящие на 96 процентов из воды и содержащие 45 калорий, обеспечивают увлажнение. Кроме того, они являются отличным источником антиоксидантов и витаминов, которые могут улучшить общее состояние здоровья и помочь сбросить лишние килограммы.

6. Арбуз

Употребление арбуза может снизить массу тела, кровяное давление и соотношение талии и бедер. Это потому, что высокое содержание воды помогает вам чувствовать себя сытым, а натуральный сахар обеспечивает приятную сладость без дополнительных калорий.

7. Сельдерей

Сельдерей является основным продуктом для людей, заботящихся о весе, из-за его низкой калорийности и большого количества воды. Этот хрустящий овощ считается пищей с "отрицательной калорийностью", то есть на его переваривание уходит больше энергии, чем он добавляет.

8. Персики

Естественная сладость этого фрукта предлагает более здоровую альтернативу сладким закускам. Один персик содержит 63 калории, 2 грамма клетчатки, а также витамины и антиоксиданты, которые улучшают состояние здоровья и самочувствие, помогая при этом сдерживать чувство голода.

9. Цуккини

Кабачки с кожурой добавляют клетчатки, улучшая пищеварение и повышая чувство сытости. Они являются отличным выбором для здорового контроля веса.

10. Шпинат

Клетчатка в шпинате увеличивает объем еды, что, как показывает исследование 2023 года, может способствовать снижению веса за счет повышения сытости, снижения аппетита и снижения потребления калорий.

11. Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, лимоны и лаймы, являются одними из лучших фруктов для похудения.

"Грейпфрут может помочь в потере веса, поскольку в нем относительно мало калорий и много клетчатки, что помогает вам чувствовать себя сытым и удовлетворенным после еды. Грейпфрут также содержит соединение под названием нарингенин, которое оказывает эффект против ожирения", - сказала диетолог.

12. Мускусная дыня

Высокое содержание воды в такой дыне способствует увлажнению, а содержание клетчатки помогает увеличить чувство сытости. Кроме того, недавние исследования показывают, что дыня может поддержать иммунную систему, обеспечивая здоровую дозу витаминов А и С.

13. Папайя

Папайя с низким содержанием калорий и высоким содержанием клетчатки усиливает чувство сытости и способствует пищеварению. Кроме того, папайя является богатым источником витаминов и ферментов, таких как папаин, которые способствуют здоровому обмену веществ - двигателю вашего тела, сжигающему калории.

14. Редис

Редис с высоким содержанием клетчатки и низким содержанием углеводов может усилить чувство сытости без добавления чрезмерных калорий.

15. Сливы

Это более здоровая альтернатива сладким закускам. Содержание клетчатки помогает улучшить пищеварение и повысить чувство сытости, предотвращая переедание. При этом они отлично снижают уровень "плохого" холестерина.

Другие новости о диетах

Много ученых советуют придерживаться средиземноморской диеты. Она помогает держать себя в форме и при этом питаться правильно и с пользой для здоровья.

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