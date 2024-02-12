Овсяная каша полезна, но не всякая.

Овсяную кашу принято считать полноценным и сбалансированным завтраком, который подходит всем. Но это не всегда так, а польза хлопьев или каши быстрого приготовления и вовсе под вопросом. Диетолог Людмила Гончарова рассказала для УНИАН, какая овсянка на завтрак будет действительно полезной, а что есть с утра вообще не стоит.

Овсянка на завтрак - польза и вред

Чем полезна овсянка на завтрак и почему ее принято считать идеальным вариантом с утра? Овсянка богата микроэлементами, органическими кислотами и витаминами, благодаря чему оказывает благоприятное действие на работу организма. Но ее польза во многом зависит и от вида овсянки, и от способа приготовления каши.

По словам врача-диетолога Людмилы Гончаровой, овсянкой завтракать полезно, если у человека нет проблем с усваиваемостью продукта: "То есть, у вас усваивается белок овсянки или части его, допустим, глютен. Углеводы, которые находятся в овсянке. Потому что это углеводный прием пищи".

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Кроме этого, усваиваемость овсянки у здорового человека зависит также и от способа ее приготовления. "Если вы готовите на молоке, - она будет хуже усваиваться. Лучше приготовление каши на воде. И если это будет зерно, - это будет лучше для желудочно-кишечного тракта", - отмечает Гончарова.

Обычно, добавляет врач, люди покупают овсянку в хлопьях, но в такой каше практически нет витаминов и минералов из-за термической обработки, которую проходит зерно. Намного лучше готовить кашу из расплющенного или цельного зерна. Да, варить ее придется дольше, но и польза будет очевидна.

Также польза овсяной каши во многом зависит от того, что вы в нее добавляете: сахар, джем, ягоды или фрукты. "Если вы используете ягоды, свежие или замороженные, - это будет лучший вариант приготовления этой каши", - говорит Гончарова.

Итак, какая овсянка самая полезная:

из цельного или плющенного зерна (не хлопьев);

приготовленная на воде;

с добавками в виде свежих или замороженны ягод/фруктов.

Альтернативой овсяной каше на завтрак может быть любая другая, которую хорошо усваивает ваш организм - например, пшенная, гречневая, кукурузная. Кроме каши, полезным также будет любой завтрак из натуральных продуктов. "Запеченное мясо с салатом, листьями салата, зеленью. Или это яйца с зеленью, листьями салата, оливковым маслом", - советует врач.

В то же время худший завтрак - из рафинированных продуктов. "Это выпечка, какие-то круассаны, торты, конфеты, джемы. Это не очень хороший завтрак... То есть, рафинированные продукты - это продукты с наименьшей пользой. Колбаса, копченые сыры", - пояснила диетолог.

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