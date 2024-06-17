Впрочем, Китай в то время занимался ровно тем же самым.

Вакцины от коронавируса спасли миллионы жизней. Однако в разгар эпидемии США и Китай вели дезинформационную антипрививочную кампанию. Целью было подорвать доверие к вакцине и средствам защиты от вируса друг друга, говорится в результатах журналистского расследования Reuters.

Журналисты опросили более 25 нынешних и бывших чиновников США, военных подрядчиков, аналитиков социальных медиа и академических исследователей. Также расследователи изучили не менее 300 Twitter-аккаунтов, которые участвовали в антипрививочной кампании с хэштегом #Chinaangvirus ("Китай — это вирус").

"COVID пришел из Китая, и вакцина также пришла из Китая, не верьте Китаю", – говорилось в типичном сообщении, которые форсились в рамках кампании, которую запустил Пентагон. Также людей призывали не доверять китайским средствам индивидуальной защиты.

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Отмечается, что в начале 2020 года крупные государства вступили в гонку за скорейшее создание вакцины от короновируса. Китай и Россия одобрили свои вакцины уже летом 2020 года, а западные компании – только под конец года. Это позволило Китаю быстро наладить поставки своей вакцины Sinovac за рубеж.

Антипрививочная кампания Пентагона стартовала весной 2020 года и затронула Юго-Восточную Азию, Центральную Азию и Ближний Восток, куда Китай активно поставлял средства индивидуальной защиты, а позже и вакцины.

После того, как на пост президента США в январе 2021 года вступил Джо Байден, уже весной Белый дом запретил Пентагону распространять дезинформацию о вакцинах стран-конкурентов. Также в Пентагоне начали внутреннее расследование.

Впрочем, журналисты отмечают, что Китай в то время занимался ровно тем же – распространял дезинформацию про США. Например, китайские чиновники безосновательно утверждали, что коронавирус в Китай мог завести некий американец, посещавший город Ухань для участия в международных спортивных соревнованиях. Также китайцы форсили утверждения, что вирус создали в военной лаборатории в штате Мэриленд. Для распространения версии китайская разведка также создавала подставные аккаунты в соцсетях.

Последние новости о коронавирусе

Как писал УНИАН, в мае этого года Россию накрыла новая волна коронавируса. Недельный рост заболеваемости тогда составлял около 14%, а число госпитализаций росло на треть. Рост госпитализаций имеет место в 55 субъектах РФ, заболеваемости — в 53 регионах.

Также мы рассказывали, что недавно в мире появился новый вариант коронавируса с оригинальным названием – FliRT. Как отмечают ученые, это название используется для описания целого семейства различных вариантов, которые независимо друг от друга приобрели один и тот же набор мутаций. Все они являются потомками варианта JN.1, который распространился в мире в течение последних нескольких месяцев.

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