Он отметил, что их всего два и они очень простые.

Известный западный доктор Майкл Мосли рекомендовал "действительно простое" упражнение, которое может сохранить позвоночник, как у человека в 25 лет.

Он отметил, что упражнение, которое займет всего две минуты в день, может сохранить молодость позвоночника, а также принести пользу мышцам и мозгу, передает Express. В целом, для снижения риска развития остеопороза Мосли поделился двумя советами - включить в свой распорядок дня отжимания и приседания.

"Это действительно хорошие и простые упражнения. Если ты собираешься что-то делать, делай это", - призвал врач. Он также сообщил, что делает их каждое утро со своей женой Клэр, которая работает врачом общей практики.

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"Мы делаем несколько простых отжиманий и приседаний - это очень хорошо для мышц, а также для мозга, потому что вы получаете большой приток кислорода к вашему мозгу, когда делаете это", пояснил врач.

Еще одна область, где эти "действительно простые" упражнения могут иметь значение - это позвоночник. "Я недавно проверил позвоночник, мне 66 лет, и у меня позвоночник 25-летнего человека. Потому, что я делаю отжимания. И я не так давно ими занимаюсь", - привел пример медик.

Врач сказал, что он делает это упражнение в течение 10 лет в очень небольших количествах с течением времени и наращивает его. Теперь он может сделать от 35 до 40 отжиманий.

"Это очень просто, вы встаете с кровати и делаете это… вы начинаете постепенно, медленно. Вам не нужно делать правильные отжимания… просто на коленях, делая что-то простое", пояснил он.

Врач сказал, что он делает около 20 отжиманий и 20 приседаний, что занимает около двух минут в день.

Позвоночник человека

Исследователи из Детской больницы Лос-Анджелеса проанализировали данные 70 здоровых доношенных младенцев (35 девочек и 35 мальчиков) и обнаружили, что у девочек размеры поперечного сечения были на 10,6% меньше, чем у мальчиков. По мнению исследователей, меньшие размеры поперечного сечения позвонков позволяют женщинам адаптироваться к погрузке во время беременности.

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