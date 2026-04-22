Чечевица давно считается одним из самых полезных растительных продуктов в рационе человека, однако подходит она далеко не всем. Врач-терапевт и нутрициолог Александра Билаш рассказала в комментарии УНИАН, какого цвета чечевица самая полезная, почему ее называют "суперфудом" и кому стоит ограничить или полностью исключить этот продукт.
Чем богата чечевица – польза и вред культуры
Как отметила эксперт, чечевица является одним из древнейших продуктов питания, который, благодаря высокой пищевой ценности, даже получил статус "суперфуда" в современном лексиконе. "Это – настоящее скопление нутриентов", – подчеркнула она, называя важнейшие компоненты:
- белок растительного происхождения (25 г на 100 г продукта);
- пищевые волокна;
- железо;
- фолиевая кислота (вит. В9).
Высокое содержание белка, по ее мнению, делает чечевицу прекрасным продуктом для вегетарианцев, железо и фолиевую кислоту она назвала важными элементами для профилактики анемии, а пищевые волокна – для улучшения пищеварения и поддержания микробиома кишечника.
Также врач добавила, что не менее весомым преимуществом чечевицы является ее низкий гликемический индекс, благодаря чему она не вызывает резких скачков глюкозы и подходит людям с инсулинорезистентностью и диабетом.
Какие виды чечевицы существуют
Нутрициолог подчеркнула, что универсально "самого полезного" вида не существует, и каждый из них имеет свои особенности.
Так, зеленая чечевица, польза которой заключается прежде всего в большом количестве клетчатки, усваивается дольше, чем, например, красная.
Черная чечевица отличается высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов, которые помогают уменьшать воспалительные процессы и защищать клетки организма.
Желтая – имеет самую нежную текстуру и подходит детям и людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом.
Коричневая – самая распространенная и часто самая доступная, при этом также остается полезной благодаря содержанию белка, клетчатки и железа.
И, наконец, красная чечевица, пользу которой мы уже частично упомянули (она относительно быстро усваивается), – также является одной из самых быстрых в приготовлении.
Как готовится чечевица – польза в различных рецептах
Специалист посоветовала соблюдать умеренность в употреблении продукта:
"Оптимально – употреблять ее от 2 до 4 раз в неделю средними порциями по 150–200 г готового продукта или примерно 50–70 г сухого".
Также, по ее словам, в основном всю чечевицу нужно замачивать перед приготовлением, особенно зеленую, так как это помогает снизить риск вздутия живота и повышенного газообразования.
Когда нельзя есть чечевицу
Эксперт предупредила, что чечевица относится к бобовым и может быть тяжелой для пищеварения у некоторых людей.
"Людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, обострением заболеваний ЖКТ или подагрой, лучше быть с ней осторожными и исключать ее из рациона при обострении".
Она пояснила, что высокое содержание клетчатки и сложных углеводов, за что люди обычно ценят этот продукт, может иметь и негативные эффекты, поскольку эти элементы не всегда полностью расщепляются в тонком кишечнике. В частности, это приводит к вздутию живота, газообразованию и дискомфорту у людей с проблемами пищеварения.
Также в продукте содержатся антинутриенты, которые у некоторых людей могут дополнительно раздражать слизистую или затруднять усвоение питательных веществ. "После термической обработки их становится меньше, но полностью они не исчезают", – подытожила Билаш.
Кому чечевица особенно полезна
По словам нутрициолога, врачи рекомендуют обязательно включать этот продукт в рацион людям с дефицитом железа, в частности вегетарианцам и веганам.
Также она отметила, что чечевица полезна для людей с диабетом, инсулинорезистентностью и повышенным уровнем холестерина.
Отдельно врач назвала ее полезной для беременных из-за высокого содержания питательных веществ, важных для развития ребенка.
Таким образом, польза продукта максимальна при условии правильного приготовления, поэтому, если вы готовы внести его в свой рацион, информацию о том, как готовить чечевицу, можно найти на УНИАН.
Член Ассоциации превентивной и антиэйджинг медицины. Работает со снижением веса, как с эстетической целью, так и с позиции метаболического здоровья. Специализируется на анемиях и дефицитных состояниях, нарушениях работы ЖКТ, хронических заболеваниях, коррекции метаболических нарушений. Сопровождение пациентов от диагностики до стабильного результата.