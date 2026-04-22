По словам врача, чечевица обладает множеством полезных свойств, но перед ее употреблением важно учитывать и возможные побочные эффекты.

Чечевица давно считается одним из самых полезных растительных продуктов в рационе человека, однако подходит она далеко не всем. Врач-терапевт и нутрициолог Александра Билаш рассказала в комментарии УНИАН, какого цвета чечевица самая полезная, почему ее называют "суперфудом" и кому стоит ограничить или полностью исключить этот продукт.

Чем богата чечевица – польза и вред культуры

Как отметила эксперт, чечевица является одним из древнейших продуктов питания, который, благодаря высокой пищевой ценности, даже получил статус "суперфуда" в современном лексиконе. "Это – настоящее скопление нутриентов", – подчеркнула она, называя важнейшие компоненты:

белок растительного происхождения (25 г на 100 г продукта);

пищевые волокна;

железо;

фолиевая кислота (вит. В9).

Высокое содержание белка, по ее мнению, делает чечевицу прекрасным продуктом для вегетарианцев, железо и фолиевую кислоту она назвала важными элементами для профилактики анемии, а пищевые волокна – для улучшения пищеварения и поддержания микробиома кишечника.

Также врач добавила, что не менее весомым преимуществом чечевицы является ее низкий гликемический индекс, благодаря чему она не вызывает резких скачков глюкозы и подходит людям с инсулинорезистентностью и диабетом.

Какие виды чечевицы существуют

Нутрициолог подчеркнула, что универсально "самого полезного" вида не существует, и каждый из них имеет свои особенности.

Так, зеленая чечевица, польза которой заключается прежде всего в большом количестве клетчатки, усваивается дольше, чем, например, красная.

Черная чечевица отличается высоким содержанием антиоксидантов и полифенолов, которые помогают уменьшать воспалительные процессы и защищать клетки организма.

Желтая – имеет самую нежную текстуру и подходит детям и людям с чувствительным желудочно-кишечным трактом.

Коричневая – самая распространенная и часто самая доступная, при этом также остается полезной благодаря содержанию белка, клетчатки и железа.

И, наконец, красная чечевица, пользу которой мы уже частично упомянули (она относительно быстро усваивается), – также является одной из самых быстрых в приготовлении.

Как готовится чечевица – польза в различных рецептах

Специалист посоветовала соблюдать умеренность в употреблении продукта:

"Оптимально – употреблять ее от 2 до 4 раз в неделю средними порциями по 150–200 г готового продукта или примерно 50–70 г сухого".

Также, по ее словам, в основном всю чечевицу нужно замачивать перед приготовлением, особенно зеленую, так как это помогает снизить риск вздутия живота и повышенного газообразования.

Когда нельзя есть чечевицу

Эксперт предупредила, что чечевица относится к бобовым и может быть тяжелой для пищеварения у некоторых людей.

"Людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, обострением заболеваний ЖКТ или подагрой, лучше быть с ней осторожными и исключать ее из рациона при обострении".

Она пояснила, что высокое содержание клетчатки и сложных углеводов, за что люди обычно ценят этот продукт, может иметь и негативные эффекты, поскольку эти элементы не всегда полностью расщепляются в тонком кишечнике. В частности, это приводит к вздутию живота, газообразованию и дискомфорту у людей с проблемами пищеварения.

Также в продукте содержатся антинутриенты, которые у некоторых людей могут дополнительно раздражать слизистую или затруднять усвоение питательных веществ. "После термической обработки их становится меньше, но полностью они не исчезают", – подытожила Билаш.

Кому чечевица особенно полезна

По словам нутрициолога, врачи рекомендуют обязательно включать этот продукт в рацион людям с дефицитом железа, в частности вегетарианцам и веганам.

Также она отметила, что чечевица полезна для людей с диабетом, инсулинорезистентностью и повышенным уровнем холестерина.

Отдельно врач назвала ее полезной для беременных из-за высокого содержания питательных веществ, важных для развития ребенка.

Таким образом, польза продукта максимальна при условии правильного приготовления.

справка Александра Билаш Врач-терапевт, нутрициолог Член Ассоциации превентивной и антиэйджинг медицины. Работает со снижением веса, как с эстетической целью, так и с позиции метаболического здоровья. Специализируется на анемиях и дефицитных состояниях, нарушениях работы ЖКТ, хронических заболеваниях, коррекции метаболических нарушений. Сопровождение пациентов от диагностики до стабильного результата.

