Сироп был изготовлен из промышленного пропиленгликоля, который используют в жидких моющих средствах.

Индийский фармпроизводитель Marion Biotech использовал токсичный промышленный ингредиент пропиленгликоль для выпуска детских сиропов от кашля.

Как сообщил Reuters со ссылкой на два собственных источника, компания-продавец пропиленгликоля "торговала только промышленными материалами". "Мы не знали, что Marion использовала его для приготовления сиропов от кашля. Нам не сообщают, где используется наш материал", - отметили в компании.

Согласно индийским законам о лекарствах и косметике, производители несут ответственность за безопасность ингредиентов, которые они используют для изготовления своей продукции.

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Издание отметило, что сироп был изготовлен из промышленного пропиленгликоля, который используют в жидких моющих средствах, антифризах, красках и для повышения эффективности пестицидов.

О том, что препарат ядовит заявили в Узбекистане по результатам исследования. В сиропах Амбронол и ДОК-1 Макс обнаружили недопустимое количество токсинов диэтиленгликоля и этиленгликоля, которые не предназначены для потребления.

Издание отметило, что испытания, проведенные в январе индийской государственной лабораторией, показали, что 22 образца сиропов, изготовленных Marion Biotech, были "фальсифицированными и поддельными". Власти аннулировали лицензию фармкомпании в марте.

Гибель детей от сиропа

Оказалось, что впервые связь между смертями детей и лекарствами обнаружили в октябре 2022 года. Всего из-за сиропа погибло около 300 детей по всему миру.

Гибель детей после употребления препарата вызвала международное расследование цепочки поставок. Тогда Всемирная организация здравоохранения разослала предупреждение о четырех опасных сиропах от кашля для детей индийского производства.

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