В КГГА заверили, что все медицинские учреждения столицы работают.

Жителям Киева рекомендовали отказаться от плановых визитов в больницу. Просьба связана в массированным ракетным ударом россиян по Украине.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По словам директора Департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, все медицинские учреждения столицы работают и "скорые" безотказно выезжают к больным. Кроме того, работают кабинеты неотложной медицинской помощи в каждом центре первичной медико-санитарной помощи.

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"В случае объявления воздушной тревоги медицинский персонал амбулаторных заведений, а также находящиеся в здании пациенты должны перейти в укрытие. Любые неэкстренные медицинские манипуляции прекращаются. Так что большая просьба к киевлянам: отсрочьте плановый визит к своему семейному врачу, терапевту или педиатру. Не надо лишний раз подвергаться опасности. Что касается экстренных случаев – всю необходимую помощь каждый киевлянин получит вовремя и в полном объеме", – заявила Гинзбург.

Она указала, во время воздушных тревог мамы приводят детей на массаж, на осмотр к педиатру, а пожилые люди идут измерять давление.

Ракетный удар по Украине - что известно

10 октября оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных удара по территории Украины. В частности, удары были зафиксированы в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской и Киевской областях. Всего Россия выпустила по Украине 84 ракеты, 56 из них были уничтожены.

11 октября ракетные атаки продолжились: в небе над различными областями Украины уничтожено минимум 18 российских ракет. О взрывах сообщали в Запорожской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Ривненской, Кировоградской, Львовской и Киевской областях.

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