Медики напомнили, что указанные меры касаются только жителей 50-километровой зоны.

Украинцам напомнили, что должно быть под рукой в случае чрезвычайной ситуации на Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией россиян. Предупреждение касается только жителей 50-километровой зоны вокруг ЗАЭС.

По информации Министерства здравоохранения, в вашей аптечке должны быть:

Калий йодид

Препарат используется, чтобы при аварии на ядерных объектах уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу.

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Принимать йодид калия нужно только после официального оповещения от местных органов исполнительной власти и ГСЧС через СМИ. Оптимально принять препарат после оповещения за шесть и менее часов до поступления радиоактивного облака, но препарат остается эффективным одновременно с поступлением "облака" и через шесть часов после него.

Не рекомендован прием препарата через сутки после поступления облака.

Алюминиево-антацидные сорбенты

Активное вещество средства зачастую – гидроксид алюминия – и используются для ускорения нейтрализации, связывания и вывода радионуклидов из организма и, таким образом, снижения риска здоровья вследствие их поступления.

Альгинаты

Активное вещество – альгинат натрия. Он создает защитный барьер на поверхности жидкого содержимого желудка. Этот барьер предотвращает впитывание опасных веществ организмом.

Маска

Средство физической защиты для уменьшения попадания в организм опасных веществ.

Подготовка российского теракта на Запорожской АЭС - что известно

После российского теракта на дамбе Каховской ГЭС, появилась информация о подготовке оккупантами теракта на Запорожской АЭС. При этом в ГУР Минобороны сообщили, что захватчики заминировали ЗАЭС, в том числе пруд-охладитель.

Вместе с тем МАГАТЭ "не увидело" минирования в пруде-охладителе, но указало на минирование Россией других участков ЗАЭС, в частности по периметру и в некоторых местах внутри.

В свою очередь и. о. главы Госатомрегулирования Олег Кориков отметил, что ядерная авария может задеть страны возле Украины.

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