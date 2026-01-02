Бесплатный 'Скрининг здоровья 40+': в 'Дії' раскрыли, как подать заявку на выплату

Украинцы не ограничены в выборе медучреждений для прохождения скрининга.

С 1 января в Украине стартовала госпрограмма "Скрининг здоровья 40+", позволяющая украинцам пройти комплексное медицинское обследование. Заместитель министра по цифровой трансформации Валерия Коваль в интервью "РБК-Украина" рассказала, как украинцам получить эту выплату.

По ее словам, приглашение на проверку здоровья все украинцы старше 40 лет получат в "Дії" через 30 дней после дня рождения. Далее украинцы могут принять это приглашение, заказать специальную "Дія.Картку" и в течение 7 дней получить на нее 2000 гривень. Отмечается, что эти деньги можно потратить только на скрининг.

По словам Коваль, украинцы не ограничены в выборе медучреждений для прохождения скрининга. Так же не имеет никакого значения и место регистрации.

Видео дня

"Вы можете выбрать любую больницу - государственную, коммунальную или даже частную, - если она есть в перечне участников программы, который вскоре обнародует НСЗУ", - отметила Коваль.

Скрининг 40+: что известно

Напомним, программа раннего скрининга здоровья заработала с 1 января 2026 года. Она в частности позволит выявить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и проблемы психического здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: