Сохранение молодости после 60 лет связано с конкретными привычками – и люди часто поступают ровно наоборот.

Вы замечали, что одни люди в шестьдесят выглядят так, будто старение их вообще не коснулось, тогда как другие словно "прибавили" к своему возрасту лишнее десятилетие или два? Некоторые считают, что все определяется генетикой, но научные исследования говорят об обратном.

О том, что же в действительности делает людей с виду старее и как хорошо выглядеть в 60 лет женщине и мужчине пишет популярный журнал "Silicon Canals".

Как выглядеть моложе своих лет – 10 секретов

Согласно исследованиям, биологический возраст не всегда совпадает с календарным. У одних шестидесятилетних состояние клеток соответствует гораздо более молодому возрасту, тогда как у других наблюдаются признаки ускоренного старения.

Разница заключается в ежедневных привычках, которые либо поддерживают организм на клеточном уровне, либо, напротив, подрывают его ресурсы.

Сперва рассмотрим, какие физиологические привычки помогают в том, как выглядеть моложе – их можно начать практиковать уже сейчас и результат вскоре даст о себе знать. А затем обратимся к психологическим привычкам, которые требуют длительной адаптации и изменения отдельных черт характера.

Они ставят сон выше продуктивности

Пока многие гордятся тем, что обходятся пятью часами сна, люди, выглядящие моложе своего возраста, относятся к сну как к обязательству.

Национальный фонд сна рекомендует 7–9 часов для поддержания оптимального здоровья, и те, кто стареет гармонично, воспринимают эту рекомендацию всерьез.

Они больше ходят пешком, чем тренируются

Вопреки популярности экстремальных фитнес-нагрузок, мягкая и регулярная физическая активность оказывается более благоприятной для долголетия. Исследования лишь подтверждают, что регулярная ходьба - один из важнейших факторов в том, как в 60 лет выглядеть моложе.

Они ужинают раньше, чем большинство людей

Многие хорошо сохранившиеся для своего возраста женщины ужинают около 18:00. Это позволяет организму завершить пищеварение до сна и поддерживать естественные процессы восстановления. Поздний ужин, напротив, нарушает циркадные ритмы и мешает ночной регенерации.

Они следят за осанкой

Неправильная осанка визуально добавляет возраст. Люди, выглядящие моложе, уделяют внимание эргономике рабочего пространства, регулярной растяжке и здоровью позвоночника, что влияет не только на внешний вид, но и на дыхание, пищеварение и уровень энергии.

Они пьют воду, а не модные напитки

Поддержание водного баланса напрямую связано с состоянием кожи и общим самочувствием. Вместо увлечения трендовыми напитками они просто регулярно употребляют достаточное количество обычной воды.

Можно ли выглядеть на 10 лет моложе – правильная ментальность

На этом список того, что старит женщину после 60 лет, не заканчивается. Рассмотрим, на какие психологические факторы также стоит обратить внимание.

Они отказываются от социальных обязательств

Хотя принято считать, что активная социальная жизнь сохраняет молодость, люди, стареющие благополучно, очень избирательны в своих обязательствах. Они понимают, что хронический стресс от чрезмерной занятости отражается на внешности быстрее, чем многое другое. Вместо множества поверхностных контактов они выбирают несколько глубоких и значимых отношений.

Они не тратятся на "омолаживающие" средства

Вместо дорогостоящих кремов и процедур они вкладываются в опыт, приносящий подлинную радость. Положительные эмоции вызывают биохимические процессы, поддерживающие здоровое старение.

Они берегут свое внутреннее спокойствие

Избегание ненужных конфликтов и драм – важнейший фактор в том, как в 60 выглядеть на 40. Люди, которым небезразличен их внешний вид, не вовлекаются в каждую спорную дискуссию и не позволяют эмоциональному напряжению накапливаться.

Они меньше раздражаются

Способность спокойно относиться к мелким неудобствам снижает уровень стресса. Осознание того, что большинство поводов для волнения не имеют долгосрочного значения, помогает сохранить как внутреннее равновесие, так и внешний тонус.

Они не пытаются выглядеть моложе

Ирония заключается в том, что самые молодо выглядящие люди не стремятся отчаянно "повернуть время вспять". Они принимают свой возраст, заботясь при этом о здоровье и переставая сравнивать себя с более молодыми версиями самих себя.

