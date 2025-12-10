Эта программа была вдохновлена опытом стран Европейского Союза.

С начала 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал в интервью "Украинскому Радио", какие услуги будут доступны в рамках этой программы.

Какие исследования войдут в "Скрининг здоровья 40+"

""Скрининг здоровья 40+" будет акцентирован на выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и психических заболеваний. Почему именно эти болезни? Потому что в Украине негативные последствия течения сердечно-сосудистых заболеваний, которые приводят к смерти, происходят чаще всего. Даже во время военного положения люди больше всего умирают именно от сердечно-сосудистых заболеваний", - поделился он.

Ляшко добавил, что проблема диабета также является распространенной в Украине. Он отметил, что довольно часто люди узнают о том, что у них диабет, когда уже развиваются негативные последствия.

"Это приводит к сложным проблемам со здоровьем, даже к ампутации ног и другим вещам, которые требуют установления инвалидности. И тогда человек не может обеспечить себе самообслуживание, в дальнейшем это будет дорого для государства и неудобно для пациента и его семьи", - подчеркнул глава Минздрава.

Как будет работать "Скрининг здоровья 40+" и на что будут выдавать средства

Ляшко заявил, что эта программа была вдохновлена опытом стран Европейского Союза. Ее целью является своевременное выявление опасных заболеваний у украинцев.

"Европейцы запустили скрининги, и мы проанализировали, что именно они обследуют. И поняли, что в Украине мы также можем это делать, особенно учитывая более чем двухлетний опыт пандемии, когда люди не часто уделяли внимание здоровью в отношении других патологий. К тому же у нас уже четвертый год полномасштабной войны, и здоровье снова отходит на второй план. Но инфаркты, инсульты становятся моложе, патологий становится все больше, поэтому нам нужно даже во время войны думать о завтрашнем дне. Вовремя выявлять болезни и начинать лечение. А чтобы мотивировать украинцев проходить этот скрининг, мы немного изменили подходы", - сказал Ляшко.

Министр здравоохранения поделился, что в рамках "Скрининга здоровья 40+" людям будут выдавать средства на их счета, которые можно будет потратить исключительно на эту медицинскую программу.

"Мы даем вам средства на счете, а вы выбираете себе учреждение, определяете удобное для себя место прохождения скрининга, проходите его - и средства за услугу списываются с карты. Услуга будет включать инструментальное обследование, электрокардиограмму, измерение давления, лабораторные исследования крови и мочи, которые могут нам показать начало или течение определенной болезни, а затем осмотр врача и его рекомендации", - объяснил Ляшко.

Глава Минздрава отметил, что если у человека обнаружится какая-то болезнь, то уже будет подготовленная система, чтобы вылечить болезнь или уменьшить ее прогрессирование. Если будет необходимость в коррекции питания, образа жизни, чтобы предупредить возникновение гипертонии или сахарного диабета, то врач это предоставит, заверил он.

"Если потребуется медикаментозное лечение, то в программу "Доступные лекарства" мы уже включили препараты, которые дадут нам возможность сдерживать развитие болезни. То есть человек прошел скрининг, получил направление на дальнейшую диагностику или рецепт на лекарства - и бесплатно в аптеке получает соответствующие препараты. Если возникнет необходимость дальнейшей диагностики или оперативного вмешательства, когда мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях, то мы уже закупили стенты и шунты, чтобы на следующий год, когда запустится эта программа скрининга, в определенных больницах люди могли получить бесплатное стентирование и шунтирование, за которое заплатило государство за счет госбюджета. То есть комплексные меры у нас подготовлены", - добавил министр здравоохранения.

Ляшко отметил, что это касается и диабета. Например, через программу "Доступные лекарства" возмещаются тест-полоски для диагностики уровня глюкозы в крови и ряд инсулинов.

В Украине запускают программу "Скрининг здоровья 40+" - что известно

Напомним, что ранее пресс-служба Министерства здравоохранения в ответ на запрос УНИАН сообщила, что с 1 января 2026 года в Украине стартует программа бесплатного медицинского обследования для людей старше 40 лет. Каждый участник сможет пройти комплексный скрининг здоровья и получить для этого 2000 гривень безналичной поддержки.

В Минздраве рассказали, что на финансирование программы предусмотрена сумма в 10 миллиардов гривень. Каждый человек по достижении 40 лет получит оповещение в приложении "Дія" ровно через 30 дней после дня рождения. В сообщении будет предложение пройти скрининг здоровья.

После подтверждения участия на специальную "Дія.Карту" автоматически начислят 2000 гривень, которые можно будет использовать только для оплаты скрининга в медицинских учреждениях, включенных в перечень Национальной службы здоровья Украины.

