Если деньги на 'Скрининг 40+' не использовать вовремя, они 'сгорят': в Минздраве назвали дедлайн

Если заявка на участие в программе была подана после 1 мая, то средства будут доступны в течение двух месяцев с момента зачисления.

Части людей средства на "Скрининг здоровья 40+" нужно использовать до 30 июня, иначе они автоматически вернутся в государственный бюджет. Как отметило Министерство здравоохранения Украины (на своей странице в Facebook), национальная программа "Скрининг здоровья 40+" помогает выявить риски еще до появления серьезных симптомов или уже заболеваний.

"Получили средства на "Скрининг здоровья 40+" до 1 мая? Успейте использовать их до 30 июня 2026 года, иначе – они автоматически вернутся в госбюджет!" – призвали в Минздраве и напомнили, что речь идет о 2 тысячах гривен для прохождения скрининга.

В министерстве напомнили, что сейчас действуют четкие сроки для прохождения обследования:

если вы получили средства до 1 мая – пройдите обследование до 30 июня;

если вы подали заявку после 1 мая – средства будут доступны ровно два месяца с момента зачисления.

Так, в Минздраве призвали участников программы выбрать одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране, где предоставляют услуги скрининга, и записаться на прием.

Как сообщалось ранее, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил о более чем 106 тыс. случаев гонореи в Европе в 2024 году. Это на 4,3% больше, чем в 2023 году, и более чем на 300% превышает показатели 2014 года.

Кроме того, в 2024 году было зарегистрировано почти 46 тыс. случаев сифилиса, что на 8% больше, чем в 2023-м, и более чем вдвое больше по сравнению с 2015 годом. Европа уже 10 лет пытается взять ситуацию под контроль, однако количество случаев продолжает расти.

