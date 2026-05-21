Гонорея и сифилис: в Европе зафиксирован рекордный рост числа заражений

В Европе стремительно растет число инфекций, передаваемых половым путем.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщил о более чем 106 тысячах случаев гонореи в Европе в 2024 году. Это на 4,3% больше, чем годом ранее, и более чем на 300% превышает показатели 2014 года. Такой уровень стал самым высоким с момента начала мониторинга ИППП в 2009 году. Об этом пишет Politico.

Не лучше ситуация и с другими инфекциями. В 2024 году было зарегистрировано почти 46 тысяч случаев сифилиса - на 8% больше, чем в 2023-м, и более чем вдвое больше по сравнению с 2015 годом.

"Без лечения эти инфекции могут приводить к серьезным осложнениям, в частности к хронической боли и бесплодию, а в случае сифилиса - еще и к проблемам с сердцем или нервной системой", - заявил эксперт ECDC по заболеваниям, передающимся половым путем, и вакциноуправляемым инфекциям Бруно Чанчо.

Европа уже десять лет пытается взять ситуацию под контроль, однако количество случаев продолжает расти. Частично это связывают с улучшением тестирования и системы мониторинга, но также - с изменениями в сексуальном поведении, особенно среди молодежи, которая чаще пренебрегает использованием презервативов.

Статистика также показала, что более половины всех случаев гонореи и сифилиса зафиксировано среди мужчин, практикующих секс с мужчинами.

Рост числа случаев сифилиса сопровождается и увеличением случаев врожденного сифилиса - когда инфекция передается от беременной матери ребенку.

Нелеченные инфекции представляют серьезную угрозу для жизни, в частности могут приводить к выкидышам, мертворождению, преждевременным родам или смерти новорожденного.

По словам научной сотрудницы ECDC по вопросам ВИЧ, ИППП и вирусных гепатитов Отилии Морд, это "вероятно, один из самых тревожных выводов данных за 2024 год".

Число случаев врожденного сифилиса почти удвоилось - с 78 в 2023 году до 140 в 2024-м. Это самый высокий показатель в Европе со времени начала мониторинга ECDC.

В то же время хламидиоз, который остается самой распространенной инфекцией, передаваемой половым путем в регионе, демонстрирует незначительное снижение. В 2024 году было подтверждено более 213 тысяч случаев против почти 231 тысячи годом ранее.

В ECDC предупреждают, что для сдерживания дальнейшего распространения инфекций "срочно необходимы целенаправленные меры".

"Без решительных действий нынешние тенденции, вероятно, сохранятся, что приведет к еще более серьезным последствиям для здоровья и усугублению неравенства в доступе к медицинской помощи", - отмечают в центре.

Ситуация с заболеваниями в мире

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде "чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение".

По словам специалистов, эта ситуация представляет угрозу для соседних стран. Вспышка, вызванная вирусом Бундибугио, не соответствует критериям пандемической чрезвычайной ситуации, но страны, граничащие с ДРК, подвергаются высокому риску распространения вируса.

