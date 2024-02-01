Употребление большого количества воды является ключом к ведению здорового образа жизни.

Переоценка того, что вы едите и пьете, является важной частью общего процесса похудения. На самом деле, такая простая вещь, как вода, может помочь поддержать ваши усилия по снижению веса.

Диетолог Эми Гудсон рассказала, сколько воды нужно пить ежедневно для снижения веса, пишет Eatthis.

Может ли питьевая вода помочь похудеть?

По словам Гудсон, это возможно косвенно. "Вода может быть полезной для насыщения, но сама по себе не является прямой причиной потери веса", - объяснила она.

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Вот как вода может поддержать усилия по похудению:

Повышенное чувство сытости: употребление воды до и после еды насыщает. Это может привести к потреблению меньшего количества калорий во время еды, объяснила Гудсон.

Вода - это некалорийный способ повысить уровень гидратации. Вместо того, чтобы употреблять сладкие напитки, выбор воды "может помочь снизить общее потребление калорий, поддерживая контроль веса".

Повышение физической работоспособности: обеспечение гидратации организма имеет решающее значение для достижения оптимальной физической работоспособности.

Сколько воды нужно пить ежедневно для похудения?

Когда дело доходит до идеального количества воды, которое вы должны выпивать ежедневно, чтобы похудеть, не существует универсального подхода. "Хотя существует правило, согласно которому вы должны выпивать 8 стаканов воды, правда в том, что на то, сколько воды вам нужно, влияет множество факторов, включая возраст, пол, уровень активности и общее состояние здоровья", - подчеркнула Гудсон. "Для женщин общее количество воды составляет около 11,5 стаканов в день, а для мужчин - около 15,5 стаканов. Однако эти оценки включают жидкости, потребляемые как с пищей, так и с напитками, включая воду. Обычно около 20% воды человек получает из пищи. Принимая это во внимание, женщинам необходимо около девяти чашек жидкости в день, а мужчинам - около 13 чашек, чтобы восполнить количество потерянной воды", - сказала диетолог.

Гудсон посоветовала, что вода перед едой поможет лучше контролировать размер порций и уменьшить количество калорий, потребляемых во время еды. "Кроме того, многие люди часто путают жажду с голодом и могут тянуться к еде, хотя на самом деле хотят пить. Это потенциально может привести к увеличению потребления калорий", - сказала она.

После еды: после небольшого приема пищи, когда вы чувствуете себя скорее удовлетворенным, чем сытым, выпейте больше воды, чтобы усилить чувство сытости.

Перед тренировкой. Питьевая вода перед тренировкой — ключ к достижению наилучших результатов и предотвращению или замедлению обезвоживания.

Во время тренировки: Во время тренировки вам следует стараться выпивать от 5 до 10 унций воды каждые 20 минут, чтобы снизить вероятность обезвоживания.

После тренировки: Хотя большинство людей не взвешиваются до и после тренировки, рекомендуется потреблять 16–20 унций на каждый потерянный фунт.

Другие новости о напитках

Поддержание достаточного уровня жидкости в организме является важным компонентом здорового образа жизни, но хотя вода и является лучшим способом сделать это, существует также много других хороших вариантов.

"Для функционирования каждой клетки вашего тела требуется вода. От предотвращения инфекций до оптимизации скорости метаболизма - польза от употребления жидкости огромна и может даже улучшить качество сна и настроение", - сказала доктор Стефани Сассос.

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