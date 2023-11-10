Любая физическая активность полезнее для здоровья сердца, чем сидячий образ жизни, обнаружили исследователи.

Сон, быстрая прогулка и уборка полезнее для сердца, чем сидение, показывают исследования.

Исследователи обнаружили, что любая деятельность, которая повышает частоту сердечных сокращений "даже на минуту или две", снижает риск сердечного приступа или инсульта, пишет Thesun. Специалисты отмечают, что к физическим активностям относятся подъем по лестнице, короткая пробежка или просто вставание, по сравнению с сидячим образом жизни.

По словам исследователей, сокращение времени сидения и замена на умеренные физические упражнения помогли снизить уровень холестерина, сохранить здоровый вес людей и уменьшить их талию.

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Доктор Джо Блоджетт из Университетского колледжа Лондона сказала: "Хотя небольшие изменения в том, как вы двигаетесь, могут оказать положительное влияние на здоровье сердца, интенсивность движений имеет значение". Она пояснила, что полезна практически любая деятельность, которая увеличивает частоту сердечных сокращений и заставляет дышать быстрее, даже на минуту или две.

Также полезна будет интенсивная уборка, например, мытье окон или полов, езда на велосипеде, бадминтон.

По словам исследователей, пешие прогулки, бег трусцой, работа лопатой, быстрая езда на велосипеде, игра в футбол, баскетбол или теннис считаются "активной" деятельностью.

В целом специалисты рекомендуют заниматься определенными видами физической активности каждый день, а взрослым проводить силовые тренировки не реже двух раз в неделю. Также они рекомендуют взрослым спать от семи до девяти часов, а детям - от девяти до 13.

Как отмечает издание, результаты недавнего исследования показали, что умеренная и энергичная активность является наиболее полезной, но даже легкие физические упражнения, сон или стояние более полезны для здоровья, чем сидение.

Кроме того, исследователи выяснили, что люди, которые спят менее шести часов в день, могут получить больше пользы от сна, чем от физических упражнений.

"Уровень холестерина улучшился, когда всего лишь шесть минут сидячего образа жизни были заменены физическими упражнениями, хотя больше упражнений было лучше. Уровень сахара в крови также был ниже, если люди проводили больше времени в упражнениях, стоянии или сне, а не в сидячем положении", - говорится в отчете ученых.

Профессор Марк Хамер сказал: "Хотя неудивительно, что более активный образ жизни полезен для здоровья сердца, новинкой в этом исследовании является рассмотрение ряда моделей поведения в течение всего дня. Этот подход позволит предоставлять персонализированные рекомендации, чтобы повысить активность людей подходящими для них способами".

Джеймс Лейпер из Британского кардиологического фонда, отметил, что начать активный образ жизни не всегда легко. "Важно вносить изменения, которых вы сможете придерживаться в долгосрочной перспективе и которые доставят вам удовольствие", - отметил он.

Что полезно для сердца

По данным исследования американских медиков, употребление шоколада по крайней мере один раз в неделю связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые обнаружили, что риск ишемической болезни сердца снижается на 8%, если есть шоколад регулярно.

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